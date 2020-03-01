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Başkan Gürbüz'den Elbistan üzerinden provokasyona sert tepki

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bazı basın yayın organlarında Suriyeli mültecilere saldırıldı şeklindeki haber ve sosyal medya paylaşımlarına sert tepki gösterdi.

Başkan Gürbüz'den Elbistan üzerinden provokasyona sert tepki
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 Elbistan'ın, tarih boyunca kardeşliğin ve barışın merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz, algı operasyonuna dikkati çekti.
Elbistan halkının bu tür provokasyonlara asla prim vermeyeceğinin altını çizen Başkan Gürbüz, "Kardesliğimize halel getirmek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolacaklar" dedi.
Elbistan'da bugüne kadar Suriyeli mültecilere yönelik bu tür bir olayın yaşanmadığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Bazı ulusal gazete ve haber ajansları, bilinçli bir şekilde ilçemizde hiç yaşanmamış bir vakayı varmış gibi gösterip toplumumuzu provoke etmek istiyor. Toplumda infal oluşturabilecek yayınlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Şehrimiz, sağduyusunu koruyarak provakatif olaylara karşı her zaman duruş sergilemiştir. Elbistan halkı, bugüne kadar mazluma kucak açmış ve ensarlık vazifesini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Gelinen noktada şehrimizin adını kullanarak, toplumumuzun sinir uçlarına zarar vermek isteyenler, amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Elbistan, bu karanlık odaklara en güzel cevabı, kardeşliği ve birliği ile verecektir. Şehrimizin adı kullanarak yapılan yalan haber ve paylaşımları kınıyoruz. Amaçlarına asla ulaşamayacaklarının da bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Manşetler
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Vatandaş 3 saat önce

Elbistanlı adamdır Haklısın başkanım ama
Devletine faydası olmayan bize ne faydası olacak.Genede gitsinler.
Nargileci fuhuşçu çoğunlukta bunlardan ensar mensar olmaz.
Kalsın diydn evine alsın

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Kaya bey 2 saat önce

Sn başkan evden işe gidecek yol kalmadı yine her yer bozuk Pınarbaşı caddesi kumbet kavşağı saraykent yolu nolacak hiç bir çalışma yok

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