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Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen hafta cumartesi günü Dulkadiroğlu Caddesi’nde düzenlenen ‘alışveriş bayramı’ sonrasında esnafları ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Gürbüz, cadde esnafıyla alışveriş bayramını değerlendirdi
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Elbistan Belediyesi, ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında Dulkadiroğlu Caddesi’ni trafiğe kapatarak özel indirimlerin uygulandığı bir günlük ‘alışveriş bayramı’ etkinliği düzenlemişti. Etkinlik, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanmış, Dulkadiroğlu Caddesi tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşamıştı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘alışveriş bayramı’ etkinliğinin cadde esnafına olan yansımalarını ilk ağızdan dinlemek ve gelecekteki planlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Dulkadiroğlu Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

Ziyarette, yerel esnafa can suyu olmak amacıyla başlattıkları ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyasına devam ettiklerini dile getiren Başkan Gürbüz, esnafların görüşleri doğrultusunda farklı ve yeni fikirleri hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, “Esnafımızla yapmış olduğumuz görüşmede Dulkadiroğlu Caddesi’ni trafiğe kapatarak alışveriş bayramı yaptık. Geçen hafta yaptığımız bu özel gün sonrasında esnafımızın beklentilerini ölçmek ve yansımalarını değerlendirmek amacıyla bugün ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Esnafımız, çok memnun olduklarını ve devam etmesini istediler. Vatandaşlarımızdan pandemi koşulları nedeniyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek online değil yerinde alışveriş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Alışveriş bayramında özellikle Elbistanlı hemşerilerimizin ilgisi ile karşılaştık. Çevre ilçelerden de vatandaşlarımızın Elbistan’a gelerek alışveriş bayramına katıldıklarına tanık olduk” dedi.

Bu tür çalışmaların Ramazan Bayramına kadar süreceğinin bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Bir kamyon dolusu ürününü 2-3 saat içerisinde bitirdiğini söyleyen esnafımız var. Şehirde pandeminin etkisini hızla atacağımızı, ticaretin üzerindeki ölü toprağını silkeleyip esnafımızın daha canlı hale geleceğini düşünüyoruz. Bu organizenin faydalı olduğunu yerinde tespit ettim. Önümüzdeki günlerde de esnafımızla görüşüp talep etmeleri halinde uygulamayı diğer caddelerimizde de yapacağız. Ramazan Bayramına kadar bu tür etkinliklere devam etmeyi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.  

Esnaflar da, alışveriş bayramının hem satış yapma hem de firmalarını tanıtma açısından faydalı olduğunu dile getirerek Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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