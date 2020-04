Başkan Gürbüz: “Birinci önceliğimiz mazlum ve mağdura el uzatmaktır”

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar için destek hattını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Gürbüz, 2 bin paketlik de gıda yardımı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünü yaptığı ‘Can Kulağı’ projesinin kimsesizlerin kimsesi olacak şekilde bir dayanışma platformuna dönüştüğünü hatırlatan Başkan Gürbüz, çalışmalarına başlayan Yetim Koordinasyon Merkezi ile de yetimlerin yüzünün gülmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs (Kovid-19) salgınının, insanların sağlığı ile ilgili endişeleri kadar aile bütçelerini de etkileyen bir süreci beraberinde getirdiğini hatırlattı. Toplumumuzdaki paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin, bu zor dönemin atlatılmasındaki en önemli güç olduğunu anlatan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Biz tarih boyu varlığı da yokluğu da paylaşmasını bilmiş bir milletiz. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımız da yanında olacak bir güç arıyor. Şimdi bizim en öncelikli görevimiz dara düşen kardeşlerimizin yanında olmaktır. Elbistan Belediyesi olarak bu zor süreçte hiç kimseyi yalnız bırakmama adına bir dizi sosyal sorumluluk projesi sürdürüyoruz. Sahada ve vatandaşımızın yanında olarak bu afetin yaralarını sarmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı zirveye taşıyarak toplumsal moralimizi yüksek tuttukça, bu sürecin güçlüklerini paylaştıkça, umudu birlikte büyüttükçe bu zor günleri biraz daha rahat geçireceğimize inanıyoruz.

Özellikle Kovid-19 salgını kapsamında yeni mağduriyetlerin oluşması nedeniyle sosyal yardım çalışmalarımızın kapsamını genişlettik. Belediyemiz bünyesinde bir destek hattı oluşturduk. Desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız, 0546 415 1000 numaralı telefondan bizlere ulaşmaları halinde gerekli yardımlar yapılacaktır. En önemli emanet olarak gördüğümüz yetimlerimiz için de özel bir uygulama hayata geçirildi. Yetimlerimizin yüzü gülsün diye Yetim Koordinasyon Merkezimiz çalışmalarına başladı. Yetim Koordinasyon Merkezimiz de 0543 415 1000 numaralı hattan hizmet verecek. Yetimlerimizin her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Ayrıca sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak da 2 bin paketlik de gıda yardımı dağıtım programımıza önümüzdeki günlerde başlayacağız. Destek veren tüm oda, meslek grubu, STK’lar, dernek ve vakıflar, hayırsever vatandaşlarımız ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

Bu süreçte Can Kulağı projesinin dezavantajlı kesimdeki binlerce insanın hayatına dokunduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki dezavantajlı kesimlere destek olmak ve kolaylaştıracak proje ve uygulamalarıyla sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getiren belediyemiz tarafından Nisan 2019 tarihinde sosyal çalışmalarımızı yürütmek üzere hayata geçirilen Can Kulağı projemiz tüm sosyal kesimlere yardım elini uzatarak destek olmaya devam ediyor. Can Kulağı projemize katkı sunan STK’lar ve derneklerimizle birlikte birçok yetim ve ailesi, yalnız yaşayan büyüklerimiz, işini kaybeden vatandaşlarımız, kimsesiz çocuklarımız, hasta ve bakıma muhtaç aileler ile engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyoruz

Can Kulağı projemizden bu güne kadar 500 bin TL nakit yardım, 10 bin koli gıda yardımı, 120 aileye mobilya ve beyaz eşya yardımı, 5 bin adet gıda çeki desteği, bin öğrenciye bisiklet dağıtımı, 3 bin öğrenciye eğitim seti, 15 bin öğrenciye defter kalem ve kitap desteği, 2 bin öğrenciye hazırlık seti ve deneme sınavı, 500 yetim çocuğa giyim yardımı, 5 bin TL değerinde gıda yardımı, evde yaşlı bakım hizmeti, ev tamir yardımı, Ramazan ayında hazır bulunan 500 koli gıda paketine ek olarak 5 bin paket gıda yardımı ve 10 bin kişilik yemek ikramı, günlük 1500 adet ekmek dağıtımı, evlilik hazırlığındaki ihtiyaç sahibi genç kızlarımıza çeyiz yardımı, engellilerimize akülü sandalye desteği, yetim aileleri ve ihtiyaç sahipleri için odun ve kömür yardımı yapılmıştır. Her ay ihtiyaç sahibi ortalama 1000 aileye düzenli gıda yardımı yapılmasına vesile olan Can Kulağı projemiz kapsamında koranavirüs salgını dolayısı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulanan hemşerilerimizin ihtiyaçları konusunda Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde çalışmalara destek verilerek gerekli yardımlar yapıldı.

Toplumumuzun birçok kesimiyle birlikte kurduğumuz bu sevgi ve yardımlaşma köprümüz, mağdur durumdaki insanlarımıza zor şartlarda yaşam desteği vermeyi sürdürecek. Mazlum ve mağdurun her zaman yanındayız” ifadelerinde bulundu.