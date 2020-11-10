Başkan Gürbüz: “Bir kenti ancak gönüllerle inşa ve ihya edebilirsiniz”

Misafir olduğu evlerdeki vatandaşlarla, göçmen sobasında demlenen çayın koyuluğunda içten sohbetler eden Başkan Gürbüz, sorun ve talepleri de ilk ağızdan dinliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, geçen günlerde yaptığı muhtarlar toplantısının ardından kırsal mahalle ziyaretlerine ağırlık verdi. Gittiği her mahallede vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Gürbüz, acil ihtiyaçların çözümü için başlatılan belediye hizmetlerini de yerinde inceliyor. Başkan Gürbüz, kimisi müzeyi andıran evlerde şehir merkezinden uzakta daha sakin ve doğal bir yaşam süren vatandaşların hayat tecrübelerini de dinliyor. Mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla hasbıhal eden Başkan Gürbüz, istişareler sonrasında eksiklerin giderilmesi noktasındaki planlamayı da anlatıyor.

Sultan Korusu bölgesinden başlayarak kırsal mahalleleri karış karış dolaşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ı, kırsal ve merkezi ile bir bütün olarak gördüklerinin altını çizdi.

Kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltme adına 2021 yılı için gerekli tüm planlamaları yaptıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, acil ihtiyaçların çözüme kavuşturulması için de kolları sıvadıklarının altını çizdi.

İlçenin 93 mahallesini, bir sinerji etrafında buluşturmak istediklerini anlatan Başkan Gürbüz, “Kırsal mahallelerimizin kent merkezimizle fiziki uzaklığını, gönül bağımızla yakın eylemek için yola çıktık” dedi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz.

Vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlarla dertleşip, sorunlarını dinliyoruz. Gönül bağımızın ve sevgimizin daim olması, mesafelerin unutulması için vatandaşlarımızın hem evlerine hem de kalplerine misafir oluyoruz. Biz, Elbistan’ı 93 mahallesi ile bir bütün olarak görüyoruz. Daha yaşabilir ve refah seviyesi yüksek mahalleler oluşturma adına görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bu sinerjiyi, mahalle mahalle tüm kentimize yayma gayretindeyiz.”

Mahalle ziyaretleri sonrası vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sorunlara hızlıca çözüm üretmeye başladıklarını hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bizim hizmet şiarımızın temelinde gönül var. Şehir yapmanın gönül yapmaktan geçtiğinin bilinci ile bu yola çıktık. Kırılanı onarmak, düşene ve mazluma el uzatmak; eksik olanı da tamamlamak bizim asli görevimiz. İnşallah, bu düsturla tüm planlamalarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza da bunu anlatıyoruz. Bizlere gösterilen nezakete ve yüreklerimizi ısıtan misafirperverliğe teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



















