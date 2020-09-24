Başkan Gürbüz, “Beni gönülden düşünen hemşerilerime teşekkürler”

Kendisine sayısız mesaj ulaştığını belirten Başkan Gürbüz, “Dünyanın hangi kentinde böyle bir güzellik yaşanır. Hemşerilerimin gönlünde olabilmek, işte bütün mesele bu” cümlesi ile duygularını dile getirdi.

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavisine evinde devam eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gerek sosyal medya üzerinden gerekse de telefonla kendisine ulaşıp ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Bir vatandaşın, ‘Sayın başkanım, iyisiniz inşallah. Bir ihtiyacınız varsa evinize getirebiliriz. Bugüne kadar siz memlekete baktınız; bizim de size bakmamız gerekir’ şeklindeki mesajını paylaşan Başkan Gürbüz, “Gönüllere girmek zordur. Ne mutlu bana ki gönüller kazanmışım. Hizmetkarı olduğumuz hemşerilerimizin bize yardım etmek istemesini bilmek çok anlamlı” dedi.

Başkan Gürbüz, “Hastalık sürecimin ilk anından beri tekrar eski sağlığıma kavuşmamı isteyen çok sayıda mesaj ve telefon aldım. Böyle bir güzelliğin ve dayanışmanın dünyanın başka bir şehrinde yaşanacağını sanmıyorum. Ne mutlu bana ki, hemşerilerimin gönlüne girmek nasip olmuş. Bana gönderilen her bir mesajın, dilenen her güzel dileğin anlamı çok büyük. Sağlığıma kavuşmamı kalpten isteyen hemşerilerimin moral ve motivasyonu, beni daha güçlü kılıyor. İnşallah, hemşerilerimin gönüllerinden dökülen bu güzel temenniler sayesinde eski sağlığıma daha kısa sürede kavuşacağım. Beni gönülden düşünen ve derdimle dertlenen insanlarla aynı şehrin havasını soluduğum ve belediye başkanı olduğum için çok bahtiyarım. İyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.