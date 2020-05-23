Başkan Gürbüz; “Bayramlar gönül köprüsü ve muhabbet bağıdır”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Gürbüz mesajında, “Bayramlar gönül köprüsü ve muhabbet bağıdır” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl farklı bir Ramazan Bayramı yaşanacağını belirten Başkan Gürbüz, “Evimizde kalarak geçireceğimiz bu bayram, bundan sonra ki bayramlarımızı daha huzurlu yaşamamızı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Tüm Elbistanlıların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan Gürbüz, “Bir ay boyunca ‘sabır’ ve ‘şükür’ diyerek manevi doygunluğa ulaştık. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla; hamdolsun bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk” ifadelerinde bulundu.

Mesajında, bayramların tüm güzel hasletlerin kaynağı ve membaı olduğunu ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bayramlar gönül köprüsüdür, muhabbet bağıdır. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan Bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Yüce Allah, bu mübarek ayın sonunu ise, kuşkusuz bayramla şenlendirmiştir. Sabrı, açlığı ve nefisle sürekli mücadeleyi öğrenen kullar için bayram; hazların en büyüğü ve mükâfatın en kıymetlisidir. Bayram; sarılmaktır ve kucaklaşmaktır. Kırılan kalpleri onarmaya yarayacak bir helalleşme fırsatıdır. Bayram; büyüklerimize hürmet, küçüklerimize ise sevgidir. Bayram; milletimiz için birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bayram; bizi biz yapan tüm değerlerin yegâne bir bütünüdür. Maalesef tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı’nı evlerimizde idrak edeceğiz. Ama unutmayalım ki evimizde kalarak geçireceğimiz bu bayram, bundan sonra ki bayramlarımızı daha huzurlu yaşamamızı sağlayacaktır. Bunun için Ramazan Bayramı’nda da evde kal Elbistan diyoruz” cümlelerine yer verdi.

Başkan Gürbüz, son olarak, “Bu duygu ve düşüncelerle Elbistanlı hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam Âlemi’nin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, bizleri daha nice bayramlara eriştirsin; kavuşmalarımız sıcak, samimi ve daim olsun inşallah” niyazında bulundu.