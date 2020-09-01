Başkan Gürbüz: “Ay çekirdeğimiz 26 ülkeye ihraç ediliyor”

Elbistan’da beyaz ve siyah olarak iki ayrı çeşitte ekilen ay çekirdeğinin hasadı başladı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, tarladaki çiftçilerin hasat sevincine ortak oldu. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Başkan Gürbüz, yaptığı değerlendirmede, Elbistan’ın ay çekirdeği üretimindeki önemine değindi.

Türkiye’nin en kaliteli ay çekirdeğinin anavatanının Elbistan olduğuna vurgu yapan Başkan Gürbüz, “Ülkemizden yurt dışına ihracat noktasında en önemli üretici merkez Elbistan’dır. Şuanda yüzde 70 rekolteyi Elbistan’dan sağlanıyor. 26 ülkeye ay çekirdeği ihracatı yapar konumdayız. Özellikle çerezlik ay çekirdeğinin merkezi Elbistan diyebiliriz. Ben çiftçimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sene hasatlar çok kaliteli. Bu yıl ki hasattan çok kaliteli çekirdek elde ediliyor. Bu sebeple her zaman olduğu gibi yine Elbistan ay çekirdeği tercih edilecektir. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum. İhracat kaleminde ay çekirdeği çok önemli bir kalem. Çiftçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.











