Başkan Gürbüz: “Asıl sorun bisiklet yolu değil, parklanma”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki ana caddelerde trafiği durma noktasına getirecek çift sıra parklar ve bisiklet yoluyla ilgili olarak Belediye Meclis Toplantısı’nda konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, trafik mühendisliği diye bir kavram olduğunu ve bilimsel çalışmalara dayanan bir disiplin haline geldiğini anımsattı.

Elbistan’daki trafik sorununun çözümü için hazırladıkları ulaşım eylem planının tamamlandığının bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Yurtdışındaki ya da başka kentlerdeki yaşam konforunun Elbistan’dan esirgenmemesi gerekiyor. Genel geçer bilimsel veriler ve analitik zeka neyi söylüyorsa Elbistan’da da bizim bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Kentte 35-40 araç bulunduğunun bilgisini veren Başkan Gürbüz, caddelerin park alanı olmaktan çıkarılması gerektiğine değinerek, “Araçlarımızın caddelerde park etmemesi gerekiyor. Aracını oraya bırakıp kontağı kapatıp gitmemesi gerekiyor. Araçların otoparka bırakılması gerekiyor. Araçların hız sınırları dahilinde yollarda ilerlemesi gerekiyor. Elbistan’da 35-40 bin civarında araç var. Neredeyse her evde 2 araç var. Elbistan’da aktif olan caddelerin sayısı belli. Ve bu caddelerimizin tamamında durum böyle. Yollarımızı park alanı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, en az gelişmiş ülkelerinde dahi elektronik denetim yapılıyor. Her insanın başına bir polis dikemezsiniz. Elbistan’da asayişte çalışan 3 araç var. Elbistan’ın 5 ana girişi var. Her birine bir araç düşmüyor. Trafikle ilgili insanları yönlendirecek personel sayısı az. Aklın yolu bir. Bunun çözümüyle ilgili tek yol, insanlarımızın başında üniformalı bir görevli değil de elektronik bir denetim getirilmesi ve araçların otoparklara park edilmesi. Bununla ilgili de kalıcı otoparkların oluşturulması ve onların oraya doğru yönlendirilmesidir” açıklamasında bulundu.

Ahmet Karacabey Caddesi’nin bisiklet yolu yapılmadan önceki halinden örnek veren Başkan Gürbüz, “Ahmet Karacabey Caddesi, 4 şeritli. Bisiklet yolu olmadan önce kaldırımların olduğu her iki cepheye de araçlar park ediliyor ve 24 saat duruyordu. Cadde üzerinde işi olan başka vatandaşlarımız da o araçların yanına dörtlülerini yakıp kısa süreli park ediyordu. 4 yöne akması gereken caddenin 2 şeridi sabit park haline gelmiş durumdaydı. Kısa süreli parklarla birlikte 4 şeritli cadde tek şeride düşüyordu. Elbistan’daki sorun bisiklet yolu değil; asıl sorun parklanmadır” değerlendirmesini yaptı.

İlçenin trafik sorununun çözümü için 1 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan’daki zabıta trafik ekibini biz kurduk. Bunu da emniyetimize yardımcı olması için kurduk. Ama zabıtanın parklanmayla ilgili ceza kesme yetkisi yok. Onlar sadece kaldırım işgallerini ya da bisiklet yolu gibi tanımlanmış alanlara girdiklerinde ceza kesmeleri yetkisi var. Bu iş tamamen emniyet müdürlüğümüzün sorumluluğunda ama biz emniyetimizin işini kolaylaştırma ve vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırabilmek adına bu tedbiri önerdik. Bilimsel bir çalışma yaptırdık. Yaklaşık 1 yıl bunun üzerinde çalıştık. Trafik uzmanları, İçişleri Bakanlığımız ve 24 kurumdan olumlu görüş aldık. Meclise de bununla ilgili bir teklifte bulunduk. Ancak maalesef belediye meclisimizden bu teklif geçmedi. Bugün Elbistan’da trafik çıkmaz halde. Bisiklet yollarını bugün kaldırsak da sökün ve eskiye dönün bu sorun devam eder” ifadelerini kullandı.