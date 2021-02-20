Başkan Gürbüz, asfalt planlamaları için paydaş kurumlarla görüştü

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021 yılı asfalt çalışmaları öncesinde ilçede altyapı hizmeti sunan kurumların temsilcileri ile bir araya geldi.

Başkan Gürbüz, yollarla ilgili çalışmalarda altyapısı tamamen bitmiş güzergahlara ağırlık vereceklerini belirterek, “Asfaltın kalıcı olması ve tekrar kazı işlemi yapılmaması için en yüksek koordinasyonu sağlamak zorundayız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021 yılı asfalt programı için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Elbistan’da yol sorununu kalıcı olarak çözmek için altyapı hizmeti sunan kurumlarla koordineli çalışmanın gerekliliğine dikkati çeken Başkan Gürbüz, bu amaçla da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 58. Şube Şefliği, KASKİ, AKEDAŞ, Türk Telekom ve ARMADAŞ’ın temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirtti.

Kurum temsilcilerinin ilçedeki altyapı projeleri ve yatırım programlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Gürbüz, “Kentimizdeki yaşam kalitesini arttırmak için projeler üreten ya da hizmet üreten kurumlarımızla bir araya geldik. Bu kurumlarımız ağırlıklı olarak altyapı hizmetlerinde yoğunlaşıyor. Elbistan Belediyesi olarak da bizim öncelikli görevimiz üstyapıyı mamur kılmak. Alt ve üstyapı hizmetleri ise birbirinden ayrılmaz şeyler. Bir yerde üstyapıyı yenilemek ve konforu arttırmak istiyorsanız, altyapıyla ilgili bir eksiğin kalmaması gerekiyor. Biz de bu amaç doğrultusunda paydaş kurumlarımızla bu yılki planlamalarını istedik. Hangi caddede hangi sokakta ne çalışması yapacaklar ve bununla ilgili süreleri nedir bunları bilerek asfalt çalışmamızı planlama gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Asfaltın tekrar kazılması halinde hizmetin anlamını yitireceğini anlatan Başkan Gürbüz, “Asfalt yapmak bizim asli görevimiz. Belediye olarak planlamanızı yaparsınız ve bir hedef belirlersiniz. 30-40-50 kilometre asfalt dökeceğiz dersiniz ve bu doğrultuda çalışırsınız. Ama sizin asfaltladığınız bir caddeyi paydaş kurumlardan biri ‘ben burada altyapı çalışması yapacağım’ diye kazarsa o zaman o hizmetin bir anlamı kalmaz. Oysaki hizmette kalıcılık esastır. Bu yüzden önceliğimiz altyapısı biten yerleri asfaltlamak olacak. Altyapısı yetişmeyen ya da uzun süre gerektiren yerlerde de lokal tedbirlerle sorunu çözme gayreti içerisinde olacağız. Böylece belediyemizin kaynakları daha verimli kullanılabilecek ve vatandaşımız da hak ettiği hizmetin en güzelini alacak. Paydaş kurumlarımızdan alacağımız planlamalar doğrultusunda biz de hazırlıklarımıza hız vereceğiz” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın çok geniş bir yol ağına sahip olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şehrimizin her bir noktasına ayrım gözetmeksizin hizmet götürmek zorundayız. İlçemizin yollarındaki sorunların farkındayız. Kalıcı bir çözümden yanayız ve vatandaşlarımıza da konforlu bir ulaşım sağlamak için asfalt sezonunda seferberlik başlatacağız. Çok geniş bir yol ağımız olmasına rağmen, ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak için tüm gayretimizle sahada olacağız” değerlendirmesini yaptı.



