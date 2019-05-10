Başkan Gürbüz: “Annelerimiz sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır”

Annelerimizin birer rehber, birer öğretmen olduğunu belirterek annelerin toplumdaki önemine değinen Başkan Gürbüz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Annelerimiz bizim yaşam mimarlarımızdır. Bizler için sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır. Koşulsuz sabır ve fedakârlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Bu yüzden annelerimize ne kadar minnet duysak, ne kadar hizmet etsek azdır. Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır.’ sözü tam olarak bunu anlatmaktadır. Annelerimize göstermemiz gereken saygıyı, hürmeti anlatmaktadır. Bu nedenle, başta bu anlamlı günde ve her zaman annelerimizin kıymetini bilmeli, onları daima baş tacı etmeliyiz. Onlardan öğrendiğimiz gibi, birbirimizi karşılıksız sevmeli, birbirimizi desteklemeli, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olmak için azami gayret göstermeliyiz.

Bu duygularla, bizleri hayata hazırlayan, birer oyun hamuru gibi şekil veren tüm annelerimizi selamlıyor, annelik hisleriyle toplumumuzu kucaklayan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum. Annelerimiz nezdinde, herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığı daha güzel günler, daha aydınlık yarınlar temenni ediyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”







