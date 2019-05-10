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Başkan Gürbüz: “Annelerimiz sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Başkan Gürbüz mesajında, “Annelerimiz, bizler için sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır” dedi.

Başkan Gürbüz: “Annelerimiz sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır”

Annelerimizin birer rehber, birer öğretmen olduğunu belirterek annelerin toplumdaki önemine değinen Başkan Gürbüz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Annelerimiz bizim yaşam mimarlarımızdır. Bizler için sevgi, saygı ve şefkat kaynağıdır. Koşulsuz sabır ve fedakârlıklarıyla hepimiz için birer koruyucu, birer rehber, birer öğretmendir. Bu yüzden annelerimize ne kadar minnet duysak, ne kadar hizmet etsek azdır. Sevgili Peygamberimizin, ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır.’ sözü tam olarak bunu anlatmaktadır. Annelerimize göstermemiz gereken saygıyı, hürmeti anlatmaktadır. Bu nedenle, başta bu anlamlı günde ve her zaman annelerimizin kıymetini bilmeli, onları daima baş tacı etmeliyiz.  Onlardan öğrendiğimiz gibi, birbirimizi karşılıksız sevmeli, birbirimizi desteklemeli, huzur ve barış içerisinde yaşama iradesi gösteren bir toplum olmak için azami gayret göstermeliyiz.

Bu duygularla, bizleri hayata hazırlayan, birer oyun hamuru gibi şekil veren tüm annelerimizi selamlıyor, annelik hisleriyle toplumumuzu kucaklayan tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum.  Annelerimiz nezdinde, herkesin sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığı daha güzel günler, daha aydınlık yarınlar temenni ediyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.”



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ak adam 1 hafta önce

halkın adamı hakkın aşıgı şu yüze bahın nur var nur.yolun açık olsun güzel insan.

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yılan ali 1 hafta önce @ak adam

nuru boşver onu Allah bilir bankamatik memurları hakkında başkan ne yapıyor çalışmadan işe gitmeden maaş alanlar varmış beledeyiede başkandan açıklama bekliyoruz.

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mustafa 1 hafta önce

elbistanımız her şeyden önce gönül belediyeciliği kazandı, tevazu samimiyet gayret diye tabir edilen seçim proğramının en güzel örneği oldu mehmet gürbüz başkan.Helal olsun.

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isci 1 hafta önce

ilk ayda yanyattılar yarım oldu

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Elbistan sevdalisi 1 hafta önce

Mehmet gürbüz çok mütevazı biri helal olsun

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Bilal yuzbasi.esnaf 1 hafta önce

Sayin baskanim en guzel hizmeti layikiyla yapacaginiza elbistan halki olarak cok eminiz sayin cumhurbaskaimizin ve sayin mahir unal bakanimizin da buyuk destegiyle basarilarinizin devamini dileriz herzaman gece gunduz arkanizdayiz sayin baskanim

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