Başkan Gürbüz, “Alın teri ve emeğin her zaman yanındayız”

Başkan Gürbüz’ün ziyaretindeki ana konu ise, revizyondan geçirilerek Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda küçük sanayi sitesi için yapılan değişiklikler oldu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerine ilişkin olarak görüş alışverişinde bulundu. Esnaflara bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Gürbüz, yaptığı samimi sohbetler esnasında da kendisine iletilen talepleri not aldı. Bir işyerinde demir döven Başkan Gürbüz, teknolojiye yenik düşen birçok mesleğin Elbistan’daki en eski temsilcilerinin de hayat tecrübelerini dinledi.

Ziyarette, seçim öncesi ve sonrasındaki görüşmelerde sanayi sitesindeki esnafların özellikle dile getirdiği imarla ilgili sorunların çözümü için atılan adımlara ilişkin bilgi aktaran Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şunları söyledi:

“Esnaflar ve zanaatkârlar, geçmişten günümüze kadar toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur. Biz de, helal kazancı ve emeğin temsilcisi olan esnaflarımızın ilçemizin daha ileriye gitmesi noktasındaki katkısının bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bağlamda ilçemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnaflarımızla bir araya geldik. Üreten, tamir eden, demire şekil veren esnaflarımızın ikram ettiği çayla sıcak sohbetler yaptık. Elbistan’ın sanayisini büyütecek ve değer katacak projelerimiz için görüş alışverişinde bulunduk. Bu projeleri hayata geçirirken ya da hazırlık aşamasında esnafımızla istişareye önem veriyoruz. Bu yüzden ortak aklın hakim olduğu bir yönetim anlayışı sergilemeye özen gösteriyoruz.”

Elbistan’la ilgili olarak hazırladıkları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda küçük sanayi sitesi ile ilgili de önemli değişiklikler olduğunu hatırlatan Başkan Gürbüz, “Gerek seçim sürecinde gerekse de daha sonra yaptığımız görüşmelerde küçük sanayi sitemizdeki imar sorunları gündeme gelmişti. Şimdi, revizyon imar planında önemli bir düzenlemeyi de küçük sanayi sitesi ile ilgili olarak yaptık. Küçük sanayi sitesinde sorun teşkil eden asma kat problemini çözebilmek için yoğunluklar yeniden düzenlendi. Küçük sanayi sitesinin mevcut alanı yetersiz kalıyordu. Revize edilen planda, bu alanı da genişlettik. Esnafımızın daha iyisini daha modern alanlarda yapmasını istiyoruz. İşlerini ve işyerlerini büyütme fırsatı tanınan esnafımız, şehrin gelişmesine ve büyümesine de katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e ziyaretinde Tamirciler ve Demirciler Odası Başkanı Ramazan Kaya ve AK Parti Elbistan İlçe Yönetimi de eşlik etti.





