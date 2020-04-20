Başkan Gürbüz, açık pazarda incelemelerde bulundu

Başkan Gürbüz’e ziyaretinde Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ile S.S. Elbistan yaş Sebze Kooperatifi Başkanı Aladdin Kayabaşı da eşlik etti.

Açık pazardaki esnaflarla görüşen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uyulması tavsiyesinde bulundu. Başkan Gürbüz, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda pazar yerlerinde satışları durdurulan giyim eşyası satan esnafların da sorunlarını dinledi. Açık pazardaki maske dağıtımı çalışmalarını inceleyen Başkan Gürbüz, esnaflardan sosyal mesafe kurallarına uymaları ve mutlaka maske kullanmalarını istedi.

Başkan Gürbüz, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede içinde bulunduğumuz haftanın, koronavirüsle mücadelede ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Gürbüz, “Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığıdır diyerek bugün pazar yerimizde incelemelerde bulunduk. Yerinde denetim yapıyoruz. Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığına bakıyoruz. Zabıtamız, tezgahlarda yaklaşma mesafeleri ile ilgili önlemleri almış durumda. Aynı zamanda da esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu anlamda tedirgin olmasınlar. Stoklarımızda yeterince maskemiz var. Asıl olan vatandaşımızın ve esnafımızın sağlığı. Sağlık Bakanlığı, bu hafta için uyarılarda bulunuyor. Bu ayın 26’sına kadar daha çok dikkatli olunması gerekiyor. Lütfen gerekmedikçe sokağa çıkmayalım. bu hafta sabredelim ve evlerimizde geçirelim. Evde kal Elbistan. Sağlıcakla kal Elbistan” dedi.

Pazar yerlerinden 3 ay boyunca kira bedeli alınmayacağını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Pazar yerlerimizle ilgili olarak belediyemizin aldığı tüm vergi, harç ve kira bedellerini 3 ay boyunca kaldırdığımızı açıklamıştık. Ekonomiye, esnafımıza ve vatandaşımıza bu anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hem bu kararı onlarla yüz yüze görüşmek için buradayız. Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanımız Kemal Şahin, tüm Türkiye’ye örnek olan bir çağrıda bulunmuştu. Kepenkler inmesin kiralar insin adlı bir çağrıydı. Esnafımızın, bu zor günlerde vatandaşlarla kendi arasındaki dayanışma ile ayakta kalması fikrini içeren bir kampanya başlatıldı. Çok doğru ve anlamlı bir çağrıydı. Biz de Elbistan Belediyesi olarak onlar için alınan tedbirleri aktarıyoruz. Yapılabilecek başka hususlar varsa o konuları kendileri ile görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin de, “Esnafımız zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de Sayın Başkanımızın çok büyük desteği oldu. Sayın Başkanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnaf dostu olduğunu bir kez daha gösterdi. İnşallah bu illetin de Elbistan’ımız ve bütün insanlığın üzerinden biran önce gitmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açık pazardaki esnaflar da kira bedeli alınmaması yönündeki desteğinden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ettiler.