Başkan Gürbüz, 2021 yılı projelerini sıraladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021 yılında yapacakları projeler için açıklamalarda bulundu.

Çevre kirliliğinden istihdama, Küçük Ceyhan projesinden engelsiz şehir projelerine kadar birçok projenin hayata geçirileceğini belirten Gürbüz, bu yatırımların bütçesinin büyük çoğunluğunun da hibeler ile karşılanacağını vurguladı.

“Elbistan 2021 yılında proje yağmuruna hazır olsun” diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021 projelerini şöyle sıraladı:

Projelerimizin bütçesinin büyük çoğunluğu hibe şeklinde

“2021 yılı ile ilgili çok sayıda proje ürettik. Bunların çoğunun da hibelerle karşılayacak şekilde. Mesela Avrupa Birliği uyum kapsamında çevre sorunlarımızı giderebilecek proje sunduk. Bununla beraber çevre sorunlarımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Besi İhtisas OSB’yi 2021’de faaliyete geçirir hale getireceğiz. Engelsiz şehir adını verdiğimiz özellikle engelli kardeşlerimizin da kentte daha rahat yaşayabilecekleri tedbirler alacağız. Sosyal yaşam alanları gibi projelerimiz var. Mahallelerimize rekreatif alanlar kazandıracağız. Çok yoğun bir şekilde ağaç dikiyoruz. Ağaç diken vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Mesela bir mahallemize sadece geçen yıl 24 bin ağaç diktik. Son derece bizim için anlamlı 93 mahallemiz var. Her mahallemizde 10 fidan sloganımızla 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Orman Bakanlığımızdan 650 dönüm yer aldık ağaçlandırmak için. Elbistan Belediyesi olarak onların ağaçlandırmasını yapacağız. Gündere Mahallemizde bir kamping alanı için DOĞAKA’ya proje olarak sunduk. Kütüphaneler yapacağız yine, DOĞAKA'dan aldığımız bütçeler ve hibeler ile yapacağız.

Güneş enerjisi santrali ihaleye çıkıyor

Güneş enerji santraliyle ilgili önümüzdeki hafta zannediyorum ihale takvimini ilan edeceğiz. Elbistan Belediyesinin kullanmış olduğu tüm elektrik enerjisini bedavaya getirebileceğimiz bir sistemle ihaleye çıkacağız. Bunla ilgili tüm altyapı ihtiyaçlarımızı karşıladık. Hayvan barınağı ile ilgili yaklaşık 2.8 milyonluk yine Orman Bakanlığı'ndan hibe aldık. Onla ilgili yakında bir ihaleye çıkacağız. Özellikle bütün canlıların sağlıklı bir yaşamı olsun diye uğraşıyoruz Elbistan’da. Her mahallemize kapalı pazar alanları, spor alanları hedefimiz var. Tabi bunları 2023 sonuna kadar planladık. Sadece 2021’de tamamlayacak dersek bu çok yanlış olur ve bütçe maalesef yeterli değil. 14 merkez mahallemizi üç yılda tamamlamak üzere bir hedefimiz var. Mesela Izgın Mahallemizde bir kuş cenneti projesini bakanlığımızla beraber yürütüyoruz ve bakanlığımızın da ilgi duyduğu bir proje. Bu Turizm destinasyon açısından son derece önemli. Izgın Mahallesine turizm açısından önemli getirisi olabileceğini düşündüğüm bir proje olacak.



Kent meydanı ve çevre yolu projemiz hayata geçiyor

Kent Meydanı'nda birtakım düzenlemeler yapacağız. Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alan kazandıracağız kente. Şuandaki Elbistan Belediyesi'nin önündeki alanı Kent Meydanı ve geniş bir rekreatif alan olarak düzenleyeceğiz. Kuzey çevre yolunu karayollarına teklif ettik. Toplulaştırma sınırı içerisinde kalıyor. Kamulaştırma yapmadan oranın güzergahını çıkartmaya çalışıyoruz. Karayolları yaptı yaptı, yapamadı artık Elbistan Belediyesi olarak kolları biz sıvayacağız gibi gözüküyor.



Küçük Ceyhan’ı tamamlayacağız

Yine Küçük Ceyhan projemiz var, kültür evleri yapacağız. Kültür evleri hem taziyeler için, hem sosyal amaçlı nişan, düğün gibi etkinliklerin yapıldığı, hem de gençlerin kütüphane olarak kullanabileceği kitap kafe imkanı sunacak. Onun dışında park alanlarını ağaçlandırıyoruz.

Park alanlarını iki katına çıkarıyoruz

Daha önce 129 tane park alanı vardı Elbistan'da. 2021 yılı sonu itibariyle 250’ye çıkartacağız. Yani yüzde yüz artış hedefimiz var. Dolayısıyla artık biz ağacın olmadığı bir park alanı istemiyoruz. Çocuk oyun alanının olmadığı bir park alanı istemiyoruz. Pınarbaşı'nı Millet Bahçesine bağlayacağız. Her iki tarafı da 2021 yılı sonu itibariyle bitireceğiz. Dolayısıyla Elbistan'daki yeşil kuşak projemizin ilk etabını yani Ceyhan projesini büyük oranda tamamlamış olacağız.

Yeşil kuşak projesi bitecek

Daha sonra Söğütlü Çayı’nın rekreaktif düzenlemelerine başlayacağız. Bunlar kolay alanlar değil gerçekten. Kaynarca Gölet’i 8.5 hektar. Kaynarca'dan millet bahçesine kadar gelen alan yaklaşık 100 hektar. Lavanta Vadisi 2021 yılında hasat yapabilecek duruma gelecek. Söğütlü-Ceyhan birleşmesiyle beraber de ‘Yeşil kuşak’ projemizi tamamlamış olacağız.”