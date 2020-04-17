banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gürbüz, “1/5000 Revizyon İmar Planı Kabul Edildi”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında kabul edildiğini açıkladı.

Başkan Gürbüz, “1/5000 Revizyon İmar Planı Kabul Edildi”
Balik Dunyasi Reklam
banner43














Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
“1/5000 Revizyon İmar Planı Kabul Edildi”Başkan Gürbüz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
gokhan 3 saat önce

Elbistanımız için çok geç kalınmışda olsa iyi yönde bir gelişme, Belediye Başkanımız dan ricamız askı sürecininde şu salgın ortamında Belediyemiz sitesindede gorununebilir pdf formatı şeklinde vatandaşların arsalarına bakmalarının saglanması iyi olacaktır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)