Başkan Gürbüz, “1/5000 Revizyon İmar Planı Kabul Edildi”
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplantısında kabul edildiğini açıkladı.
17 Nisan 2020 Cuma 16:15
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:“1/5000 Revizyon İmar Planı Kabul Edildi”Başkan Gürbüz
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Elbistanımız için çok geç kalınmışda olsa iyi yönde bir gelişme, Belediye Başkanımız dan ricamız askı sürecininde şu salgın ortamında Belediyemiz sitesindede gorununebilir pdf formatı şeklinde vatandaşların arsalarına bakmalarının saglanması iyi olacaktır.