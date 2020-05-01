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Başkan Gürbüz, 1 Mayıs’ta işçiyle birlikte omuz omuza kürek salladı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Mayıs’ın ilk saatlerinde hem gece mesaisi yapan işçilerle birlikte omuz omuza kürek salladı hem de onların Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Başkan Gürbüz, 1 Mayıs’ta işçiyle birlikte omuz omuza kürek salladı
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Başkan Gürbüz, emeğin ve alın terinin önemine vurgu yaparak, “En büyük insan; sevdikleri uğruna gece gündüz demeden çalışıp, alın teriyle evdeki çocuklarının yüzünü güldürebilen insandır ve en kutsal hak emektir” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Şehit Er Rahmi Koldan Parkı’nda çevre düzenlemesi yapan işçilerle bir araya geldi. Şehri güzelleştirmek için gece mesaisi yapan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Gürbüz, yeleğini giyip eline aldığı kürekle işe girişerek çalışanlarına destek verdi.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi’nin tüm personellerinin koronavirüs salgını kapsamında sahada görev alarak gece gündüz demeden fedakarca çalıştığını belirtti.

İşçiler açısından büyük önem taşıyan bu özel günde emeğin hakkının ve emeğe saygının hatırlanması için onların yanında olmayı tercih ettiğini anlatan Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“Emek ve Dayanışma Günü Olarak kutlanan 1 Mayıs’ın bu ilk saatlerinde işçilerimizle birlikteyiz. Meydanlardayız ve çalışıyoruz. Emekçi kardeşlerimizle beraber, 1 Mayıs’a girdiğimiz şu dakikalarda emeğimizi, göz nurumuzu ve alın terimizi meydanlara bırakıyoruz. En büyük insan; sevdikleri uğruna gece gündüz demeden çalışıp, alın teriyle evdeki çocuklarının yüzünü güldürebilen insandır ve en kutsal hak emektir. Bu vesileyle, başta belediye çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”









Yerel Manşetler
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