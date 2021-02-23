Başkan Güngör’e Tellioluk-İğde bağlantısı açılsın talebi

Ziyarette Başkan Güngör’e mahalleyle ilgili hizmet beklentilerini dile getiren İğde Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay ve İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, özel olarak da Tellioluk mevkiinden mahalleye ulaşımı sağlayan sarp yolun açılması talebinde bulundular.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Günay, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’le mahallemizin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine misafirperverliğinden ve sorunlarımızın çözümü noktasındaki hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Mahallemizle ilçe merkezimizi Tellioluk (Taşoluk) üzerinden bağlayan bir yol var. Şuanda bu yolun şartları, normal araçlar için çok da uygun değil. Sayın Başkanımızdan başta İğde olmak üzere Ekinözü ilçesine bağlı mahallelerden Elbistan’a olan bağlantıyı kilometrelerce kısaltacak yolla ilgili talebimiz oldu. Kendisi de bizim verdiğimiz bilgiler dahilinde gerekli notları aldı ve yatırıma alınması için çalışmalara başlanacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz da, söz konusu yolun standardının yükseltilmesinin hem zamandan hem de mesafeden büyük tasarruf sağlayacağını söyledi.

Marangoz, “Bu yol, mahallemizin ilçe merkezi olan mesafesini 15 kilometreden 6 kilometreye düşürüyor. 3 kilometre yol yapılacak. Şuan otomobiller bu yolu kullanamıyor. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör bu yolun açılmasıyla ilgili müjdeli haberi verecek. İlgili birimlere bu yolda inceleme yapılması yönünde talimat verdi. Hem mahalle halkımız hem de bölgede yaşayan vatandaşlar adına çok önemli bir hizmet olacağı kanısındayız” şeklinde konuştu.