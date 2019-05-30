Başkan Güngör’den Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Güngör mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yüce Allah'ın insanlığa son mesajı olan kutsal kitabımızın inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi İslam dini tarafından en faziletli ve en kutsal gecelerden kabul edilir. Bin aydan daha hayırlı görülen bu gecede, kardeşlik bağları daha da derinleşecek, gönüllerindeki huzur iklimi yoğunlaşacaktır. Yapılacak dua ve yakarışlar, bir rahmet sağanağı olarak tüm dünyada yankı bulacaktır. Huzur ve huşu içerisinde geçirilen Ramazan günleri, Kadir Gecesi'nin rahmet ve bereketi ile birlikte doruğa çıkacaktır.

Hemşehrilerimizin, maddi ve manevî sayısız güzelliklerini tadacakları Kadir Geceleri'ni en içten dileklerimle kutluyor; Gece'nin memleketimize, milletimize, Müslümanlara ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.”