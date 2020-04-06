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Başkan Güngör’den İstiklal Madalyası Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 95. yıldönümü vesilesi ile bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Güngör’den İstiklal Madalyası Günü mesajı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’a Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası verilişinin 95.yıldönümünde bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Güngör mesajında: “Bugün 5 Nisan madalya günümüz. Kahramanmaraş’ımıza İstiklal Madalyası verilişinin 95.yıl dönümünü kutluyoruz. Kurtuluş Savaşı sonrasında Ankara’dan milli mücadeleye katılanların listesi istenildiğinde şehrin ileri gelenleri toplanarak, Maraş’tan milli mücadeleye katılmayan tek bir fert bile yoktur cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 tarihinde toplanan TBMM İstiklal Madalyasının Maraş’ta fertlere değil şehir halkına verilmesi kararı alınır ve Maraş 1.Meclis tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasıyla ödüllendirilerek İstiklal Madalyası’nı göğsünde gururla taşıyan tek şehir olur.

Bu gururu bizlere yaşatan ve canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızı ve tüm şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.


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Başkan Güngör’den İstiklal Madalyası Günü Mesajı
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