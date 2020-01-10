Başkan Güngör’den görme engellilere beyaz baston hediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Yönetimi ve Kuzey İlçeler Daire Başkanı Halis Yiğitoğlu ile birlikte Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette dernek başkanı Hasan Koyuncu ve üyeleri, derneğin sorunları ve günlük yaşamda karşılaştıkları sıkıntıları anlatarak çözümü noktasında taleplerini sıraladılar. Dernek Başkanı Koyuncu’nun taleplerinin karşılanması için ilgili birimlere talimat veren Başkan Güngör, 57 üyesi bulunan derneğe, görme engellilerin cadde ve sokaklardaki en büyük dayanağı olan beyaz baston hediye etti.

Bu duyarlılığından dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu, şunları söyledi:

“Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlgisinden ve alakasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kısa bir süre önce başkanımıza beyaz bastonla ilgili talepte bulunmuştuk. Kendisi de talebimizi yerine getirdi.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, il genelindeki engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için tüm imkanları kullandıklarını vurguladı.

Başkan Güngör, “Engelli vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün hediye ettiğimiz beyaz bastonlar, görme engelli vatandaşlarımızın en temel ve en zaruri ihtiyaçlarından biri. Bugün bunları teslim ediyoruz. Hayırlı olsun. Bunlar bir hediye. Mekanla ilgili olarak da bazı talepleri oldu. Hem Elbistan Belediyemiz hem de Büyükşehir Belediyemiz el birliği ile buradaki ihtiyaçları giderme noktasında çalışacak. Bu süreçte daire başkanlarımız ciddi çalışmalar da yapıyorlar” dedi.

Engelli yaşam merkezlerinin sayısını artıracaklarını belirten Başkan Güngör, “Engelli hemşerilerimize yapacağımız şeylerin hiçbir şekilde maddi karşılığı ve değeri yok. Ne yapsak az diyoruz onlar için. Bu manada da şuana kadar yapılanlar var ama yetmez. Belediye hizmetlerinden başlamak üzere toplu ulaşım, parklar, yollar, caddelerin engelli vatandaşlarımızın daha rahat kullanabilmesi için kalitesini yükseltmemiz lazım. Burada da önemli mesafeler kat edildi. Eksikliklerimizi de adım adım inşallah gidereceğiz. Seçimde vaat ettiğimiz engelsiz yaşam merkezi sözümüz var. Bunu tüm ilçelerimize yaygınlaştırmak istiyoruz. Engelli hemşerilerimizin daha iyi vakit geçireceği, hayat standartlarını yükselteceği bu mekanları çoğaltarak şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandılar.

Dernek üyeleri de Başkan Güngör’e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ilettiler.