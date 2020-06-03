Başkan Güngör’den Ekinözü’ne çıkarma

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü’nde İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Ekinözü Kaymakamlığı ve Ekinözü İlçe Belediyesi ziyaretinden sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımına başlanan Acı Su Hamamı, Millet Meydanı ve Sağlık Turizm Merkezinde incelemelerde bulundu. Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur ve Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker’le birlikte artık son aşamasına gelinen Millet Meydanı’nı gezen Başkan Güngör, sonra Ekinözü esnaflarıyla sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibini ilgiyle karşılayan Ekinözü İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker, bilgi alış verişi esnasında yaptığı konuşmada; “Türkiye’de ve dünyada görülen koronavirüs tehlikesine karşı Ekinözü’nde de mücadelemiz devam ediyor. Şükürler olsun bir vakıamız yoktur. Emniyet amirimizle, Kaymakam beyle birlikte salgına karşı mücadele ettik. Çalışmalarımız arasında yer alan ilaçlamalar devam etmektedir. Büyükşehir Başkanımızın sayesinde 500 gıda paketi dağıtımı yaptık. İkinci bir konuya da gelince, şu anda Büyükşehir Belediyemizin Orta İçmeler’imizde yapmış olduğu Kültür ve Turizm Sağlık Merkezi’mizin ilk aşaması bitti. Allah izin verirse, önümüzdeki sezonda bütünüyle bitirmeye çalışacağız. Bunun da Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde olduğunu belirtmek isterim. Aşağı İçmeler’de bizim otelimiz vardı, atıl durumdaydı. Büyükşehir Belediye’mize rica ettik, sağ olsunlar, kabul ettiler, bu oteli yıktık ve yerine yeni, modern bir otel yapıyoruz. 15 gün içinde yeni otelimiz de hizmete açılacak. Bütün bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Ekinözü İlçe Belediye Başkanı Bilal Eker’in verdiği bilgilerden sonra söz alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğu üstlendikten sonra yoğun bir şekilde belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz öncelikli olmak üzere toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda şehrimizin bütün ihtiyaçlarını ortaya koyduk. Toplantılar hemşerilerimiz, parti teşkilatımız, kadın kolları, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. İhtiyaç listelerini belirledikten sonra eylem planına geçiş yapıldı. Her bir çalışma için, ayrı birer eylem planı yaptık. Belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımla işbirliği içerisinde bunları yürütmeye çalışıyoruz. Tabi bir, bir buçuk yıl süre içerisinde seçim, akabinde yoğun bir program, kış ve sonrasında dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen pandemi süreci derken bugüne geldik. 1 Haziran’la itibaren normalleşme sürecine girdik. İnşallah daha iyi günlere kavuşacağız. Bu süreci de inşallah atlatacağımıza inanıyoruz. Normalleşme sürecine girmemiz, bizi rehavete düşürmesin. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından alınmış olan sağlık tedbirlerine uymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Normalleşme sürecinin, covid-19 salgınıyla mücadelenin farklı bir safhası olduğuna dair uyarıcı bilgiler verdikten sonra Başkan Güngör, basın toplantısının içeriğine geçerek; “Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz program çerçevesinde bu ay sonuna kadar -bir aksilik olmazsa- 11 ilçemizde istişare ve değerlendirme toplantısı yapacağız. Bugün ilkini Ekinözü’nde gerçekleştiriyoruz. Burada muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve iki parti teşkilatımızla istişare yaparak bir buçuk yıllık çalışma sürecini, yeni ihtiyaçları, talepleri, hemşerilerimizin beklentilerini ve projelerimizin durumunu değerlendireceğiz. Bugün buradaki programımız; hem bizim hem de Ekinözü İlçe belediyesinin teknik ekipleri bir araya gelerek ihtiyaçlara dair değerlendirme toplantısı yapacağız. Sahayı görme, sahadaki yatırımlarımızı koordine etme ve mahallinde inceleme gibi çalışmaların çalışmalarımıza çok ciddi katkıları olacaktır.

Şuna inanıyoruz ki, büyükşehir belediyesinin başarısı ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde çalışmasına bağlıdır. İki belediyenin işbirliğine son derece önem veriyoruz. Bu manada belediye başkanlarım ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından ilçeden ayrıldı.





















