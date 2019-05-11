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BAŞKAN GÜNGÖR’DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anneler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

BAŞKAN GÜNGÖR’DEN ANNELER GÜNÜ MESAJI


Başkan Güngör mesajında şu ifadelere yer verdi:  “Sahip olunabilecek hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli, yeri hiçbir zaman doldurulamayacak kadar çok yüce bir duygu olan annelik, huzurlu ve mutlu bir toplumun da temel harcıdır.

Başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan annelerimiz, merhameti, çileyi, sabrı ve fedakârlığı kendilerine aşk haline getirmiş yüce varlıklardır.

Hoşnut tutulması halinde cennet yolunu açan en saygı değer insanlar olan annelerimizin çocuklarından tek beklentileri ise görecekleri sevgi ve ilgidir. Onları mutlu etmenin en güzel yolu da hak ettikleri sevgi, saygı ve ilgiyi eksik etmemektir. Bu nedenle anneler sadece yılın bir gününde değil, her gününde hatırlanmalı, hayır duaları alınmalıdır.

Bu vesile ile varlıklarıyla hayatımıza anlam katan ve dünyanın en yüce görevini üstlenen annelerimizi yürekten kutluyor, en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum.”

 

 

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