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Başkan Güngör: “Yerel Kalkınmaya destek olan projelerin arkasındayız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tarımsal kalkınmayı destekleyen projelerin her zaman arkasında olacaklarını söyledi.

Başkan Güngör: “Yerel Kalkınmaya destek olan projelerin arkasındayız”
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilimizde çilek üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi olarak yerel kalkınmaya önem verdiklerini kaydeden Başkan Güngör, yerel kalkınmaya destek veren bütün projelerin arkasında olduklarını söyledi.

Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ın her alanda ciddi bir potansiyeli olan bir il olduğuna dikkat çekerek: “Kahramanmaraş’ımızın rakım farkı 300-3000 arasında olması ve dört bölgede yer alması tarım ve hayvancılık alanlarında çok ciddi bir potansiyel oluşturuyor. Şehrimiz coğrafi yapısı itibari ile de üretime çok elverişli hale geliyor. Dünyada birçok yeri gördüm. Gerçekten Kahramanmaraş kadar bitki çeşitliliğinin çok olduğu yer nadirdir” dedi.

Tarlada çiftçilerle birlikte çilek toplayan Başkan Güngör: “Burada üretilen çilekler lezzeti, tadı ve aroması ile bölgenin bir numarası. Burada emek veren çiftçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Yaklaşık 2500 dekar alanda yıllık 600 bin ton üretim yapılmakta ve bunun 500 bin tonu ihraç edilmektedir. Buda ekonomiye ciddi katkı demektir. Geçmişte 1-2 ay yapılan üretimin şimdi 9 aya çıkarılmış olması bizleri ayrıca memnun etmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi çilek üreticilerimize de desteğimiz devam ediyor. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör yerel kalkınmayı her zaman desteklediklerine dikkat çekerek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede bir gıda organize sanayi bölgesi kurma ve seracılığı geliştirme yönünde proje ve çalışmalarımız sürüyor. Yerel kalkınmaya yönelik esnaflarımızın ve çiftçilerimizin desteklenmesi yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgemizin kalkınması için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” 


Yerel Manşetler
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Başkan Güngör: “Yerel Kalkınmaya Destek Olan Projelerin Arkasındayız”
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