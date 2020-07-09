Başkan Güngör ve Başkan Gürbüz’den ‘dirsek teması’ pozu

Başkan Güngör ve Başkan Gürbüz’ün dirsek temasına oldukları fotoğraf karesi, İki belediye arasındaki güç birliğinin simgesi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediyesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Mehmet Gürbüz ve personeli tarafından karşılandı. Başkan Güngör’e, Başkan Gürbüz tarafından çiçek takdim edildi.

Başkan Gürbüz, makam odasında gerçekleşen buluşmadaki değerlendirmesinde, “Dulkadiroğlu Beyliği’nin başkenti kadim şehir Elbistan’da sizleri misafir etmekten dolayı onur duyuyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, Elbistan’da çok ciddi projeleri sürdürdüğünü anlatan Başkan Gürbüz, “Büyükşehir Belediyemizin ve KASKİ’nin yapmış olduğu çalışmalar için kendilerine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hükümetimiz adına değerli bakanımız Sayın Mahir Ünal ve milletvekillerimizin şehrimize çok büyük katkı ve destekleri var. Hatırı sayılır bütçeli projeler var. Bunun yanı sıra anakent belediyemiz de Elbistan’da son 5 yılın yapılamayanları hızlıca gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Bütün projelerde anakentimizin desteği ile yürüyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, Elbistan Belediyesi ile güç birliği ve yüksek koordinasyon içerisinde çalıştıklarının altını çizdi.

Elbistan’a, Millet Konağı kazandırmak için girişimde bulunduklarını belirten Başkan Güngör, “Elbistan’ımız, önemli ilçelerimizden biri. Dulkadiroğlu Beyliği’nin ilk başkenti burası. Biz, ilçe belediyelerimizle en üst düzeyde koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Nazar değmesin, Maraş bu manada önemli ve örnek bir büyükşehir. Elbistan’ımıza da başkanımızla birlikte ciddi destekler verdik ve birçok işi üst düzey koordinasyonla yürütüyoruz. Organizasyon şemasında belki Türkiye’de ilklerden birini yaptık. Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı şekliyle bir birim oluşturduk. Ekiplerimizin birlikte çalışmasından çok büyük bir etkin hizmet anlayışı gördük.

Her bir şehrimizde ve mahallemizde sosyal yaşam alanı merkezi olarak standardı yüksek bir tesis olsun istiyoruz. Elbistan’ımızda eski TEKEL binasını Maliye Bakanlığımızdan istedik. Merkezi bir yer. Bunun tahsisini aldığımızda Elbistan’ımıza yakışır, her yaştan insanlarımıza hitap edecek bir Millet Konağı’nı kazandırmış olacağız. Şehrimize dönük, mahallelerimize dönük bütün ihtiyaçlarımızı ortaya koyduk. Planlarımızı, projelerimizi hazırladık ve uygulamaya geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.