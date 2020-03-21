Başkan Güngör, imar planı çalışmalarını yerinde inceledi

Revizyondan geçirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentin ihtiyacını karşılayacak sosyal ve kültürel donatı alanları attırıldı. Ayrıca yeşil kuşak projesine zemin oluşturacak rekreasyon alanları tanımlandı. Gelişme konut alanlarında en yüksek 6 kat iken revizyon imar planı notlarında yapılan düzenleme ile 8 kata çıkarıldı. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 50 metre olarak belirlediği taşkın alanı sınırı 34 metre olarak güncellendi. Kullanımı yoğun olan caddelerde konut ve ticaret alanları arttırıldı. Kent genelinde spor alanları arttırıldı. Küçük sanayi sitesinde sorun teşkil eden asma kat problemini çözebilmek için yoğunluklar yeniden düzenlendi. Küçük sanayi sitesinin mevcut alanın yetersiz olduğundan alanı genişletildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçeye gerçekleştirdiği ziyarette Elbistan Belediyesi’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Gürbüz, Başkan Güngör’ü imar planı üzerindeki değişiklikleri, yerinde incelemelerle bilgilendirdi. Elbistan’a ait 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı’nın önümüzdeki ay yapılacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesinin planlandığı öğrenildi.



