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Başkan Güngör Elbistan’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör Elbistan’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunan Başkan Güngör buradan sonra KASKİ Elbistan Şubesini ziyaret etti.

Elbistan Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Güngör bir süre Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve meclis üyeleriyle sohbet ederek istişarelerde bulundu. Daha sonra Başkan Gürbüz’le birlikte esnafları da ziyaret eden Başkan Güngör, aynı zamanda vatandaşlarla da hasbıhal ederek esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Başkan Güngör ziyaretler sırasında karşılaştığı öğrencilerle de sohbet ederek onların geleceğine yönelik projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Elbistan ziyaretine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, “Elbistan İlçemize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde Ek Hizmet Binamızı, KASKİ Şubemizi ve Elbistan Belediyemizi ziyaret ederek yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerde Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ederek hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerinde bulunduk” dedi.









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musti 3 hafta önce

ağalar artık gezmeyi incelemeyi bırakın tamam seçim oldu kazandınız vakitte geçiyor hizmet için neyi bekliyorsunuz hizmete başlayın eksikleri bilmiyorsanız ben söylerim ama gezmeyle incelemeyle olmaz bu işler ağalar hadi artık başlayın şu hizmete uçurun elbistanı

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Misafir Avatar
hak dava 3 hafta önce @musti

ak parti ile hizmet bitmez biraz sabır gardaşım acil bişey yok çok şükür planlı programlı bir hizmet furyası başlıyacak biraz sabır

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osmanlı 3 hafta önce

lütfen artık su yollarımızı yapın tamircilere para vermekten bıktım ben

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Nurullah 3 hafta önce

Işsizlige bir çare bulun eeeeyy basimizdakiler! Bedava kekle çayla internetle milleti oyalamayi birakin. Cocuklarimiz evlenme caginda işsizlik yuzunden dugun yapamiyor. Birakin artik sen bizdensin gel işin hazir sen bizden degilsin torpilin yok iş de yok demeyi. Hani lafa gelince 82 milyonun partisiyiz herkesi kucakliyoruz diyorsunuz. Icraate gelince yandasiniza akrabaniza kendi cevrenize hizmet ediyorsunuz.

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Muhammet 3 hafta önce

Ak dava ile berekete bolluğa diyen beslemeye sormak lazım ney bereketli ney bol?
Bize herşey ama herşey hem pahalı hem az hem erişmek zor.Siz beslemelere ney bol yoğurdun kaymağı nerden geliyor.

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Ibrahim 3 hafta önce

Bence artık verilen ve tutulmayan sözleri tutma zamanı yeter elbistanın gelecegi ile oynadıgınız elbistan kazanImlarını maraşın yeter artık yeter biz maraşlı degiliz 82 elbistanlıyız

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Isme gerek yok 3 hafta önce

Ne hizmeti kardesler adamlar köprüyü geçmiş seçimi kazanmış eşek ler saman zamanı insanlar seçim zamanı kıymete binermis güya elbistan cazibe merkeZî olacakmış şunu yapacaz bunu yapacaz vs vs insanların resmen ekmegiyle oynuyorlar hurdacilara koli satışını yasakladilar bakkala tüp satışını yasakladilar ekmek bufelerini sahistan alıp belediyede fazla çalışan olduğu icin kendi adamlarını koyuyorlar eeeee bu kadar insan nasıl gecinecek hırsızlık mi yapsin ne yapsın aç mi gezsinler ver mehteri ver coşkuyu verin oyunuzu bu yapılanlar mustehak daha çok başımıza is gelecek Allah sonumuzu hayirlisi etsin selametle

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ali bey 3 hafta önce

ak dava adamları bu işin ustaları hizmet etmek gönül işidir ak dava ile berkete bolluga

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Vatandaş 3 hafta önce

Lütfen çeşme sularımız eskisi gibi içilebilir olsun. Herkesin gücü yetmiyo hazır su almaya.

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