Başkan Güngör Elbistan’da incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulunan Başkan Güngör buradan sonra KASKİ Elbistan Şubesini ziyaret etti.

Elbistan Belediyesi’ni de ziyaret eden Başkan Güngör bir süre Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve meclis üyeleriyle sohbet ederek istişarelerde bulundu. Daha sonra Başkan Gürbüz’le birlikte esnafları da ziyaret eden Başkan Güngör, aynı zamanda vatandaşlarla da hasbıhal ederek esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Başkan Güngör ziyaretler sırasında karşılaştığı öğrencilerle de sohbet ederek onların geleceğine yönelik projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Elbistan ziyaretine ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Güngör, “Elbistan İlçemize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde Ek Hizmet Binamızı, KASKİ Şubemizi ve Elbistan Belediyemizi ziyaret ederek yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle esnaflarımıza yaptığımız ziyaretlerde Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik ederek hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerinde bulunduk” dedi.



















