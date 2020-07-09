Başkan Güngör: “Elbistan’a 3 yılda 527 milyon TL yatırım yapacağız”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı için Elbistan’a geldi. Çınaraltı Sosyal Tesisi’ndeki geniş kapsamlı toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, büyükşehir belediyesinin yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptı. Başkan Gürbüz, mahalle muhtarlarıyla istişareye önem verdiklerini ifade ederek, “Anakent belediyemizin, Elbistan Belediyesi ile entegre yapacağı yatırımlar ve bundan sonraki süreçlerde siz değerli muhtarlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda yapacakları yatırımları istişare etmek için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızla omuz omuza olacağız. Sorunları, talepleri ve beklentileri, bizzat işi yürüten kişilere iletmeleri için bu tür toplantılar gerçekleştiriliyor. İstişare içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, istişare ve değerlendirme toplantıların 8.’sini Elbistan’da gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Elbistan’a içme suyu, katı atık ve atık su ile kanalizasyon ve yol hizmetlerine ilişkin detaylı bilgiler aktardı.

Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerin yol ve içme suyu sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Güngör, 2020 yılı için 50 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yapacaklarını hatırlattı.

Başkan Gürbüz’e istediği tüm desteği verdiklerinin altını çizen Başkan Güngör, “Elbistan’ın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunları bir eylem planı içerisinde takvime aldık. Yol, içme suyu, kanalizasyon ve sosyal hizmetler sıralamasına göre gidiyoruz. Kırsal mahallelerimizde önceliğimiz yol ve içme suyu olacak. Bu yıl hedefimiz, bütün kırsal mahallelerin yolunu ve suyunu halletmek. Bu hedefimizde çok büyük sapma olmayacağını düşünüyorum. Pandemi bizi etkiledi. Gelirlerimiz düştü ve faaliyetlerimiz aksadı. Büyük sorunlar yaşamadan bu süreci atlatıyoruz. Kırsal mahallerimizde bu yıl grup yollarımızda çok büyük eksiğimiz olmayacak. İçme suyunda hemen telafi edilecek hususlar varsa müdahale edeceğiz. Biraz uzun vadeli yatırımlar varsa gelecek yıl bu eksikliği gidermiş olacağız.

Mahallelerimizle ilgili ihtiyaçları daha etkin bir şekilde yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisimiz bir görev taksimi yaptı. Elbistan’da biz belediye ayrımı yapmıyoruz. Kendi aramızda oluşturduğumuz bir koordinasyon hattı ile paylaşıyoruz. Dengeli bir yatırım yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizin ana yollarına öncelik veriyoruz. Ana yol sorununu inşallah kısa sürede çözüyoruz. Elbistan’ımızda bu yıl 50 kilometre sıcak asfalt ve sathi kaplama yol yapacağız. 120 kilometre de yol iyileştirmesi yapıyoruz. İlave kaynak bulduğumuz müddetçe bu rakamları artıracağız.

Elbistan’da bu yıl hatırı sayılır arazi ve yayla yolu yaptık. Bunu önemsiyoruz. Hemşerilerimiz ihtiyaçlarını, nafakalarını ve geçimlerini bu alanlarla sürdürüyor. Kalkınma ajansımızla görüştük. Bütün Maraş’ın arazi ve yayla yolları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah onların da desteğini alarak hem ilçe hem büyükşehir hem de hükümetimizin desteği ile yoğunluğa göre yayla ve arazi yollarımızı da iyileştirip hayvancılığın ve tarımın daha da gelişmesine katkı sağlamış olacağız” ifadelerinde bulundu.

Elbistan’a kurulacak Tarıma Dayalı Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de ilçeye büyük katkı sunacağını belirten Başkan Güngör, bu konuda da, “Elbistan’da bir Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmasının sonuna geldik. Büyükşehre ait olan yetkileri Elbistan Belediye Başkanımıza devrettik. Bu OSB hayata geçtiğinde Elbistan ekonomisine yıllık 600 milyon TL katkı sunacak” dedi.

Elbistan’a gelecek 100 yıllık nüfus projeksiyonuna göre içme suyu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Güngör, katı atık ve atık su tesislerinin de birer birer hayata geçtiğini söyledi.

Başkan Güngör, şöyle konuştu:

“Elbistan’daki içme suyu sorununu kısmi olarak giderildi. Bu sorunu uzun vadede çözmek için Akdere kaynağından su getiriyoruz. Bunu DSİ’nin öncülüğünde ve büyükşehir belediyemizin finansman desteği ile yapıyoruz. Bu proje, 3 yıl içerisinde bitirilecek. Dev bir proje. Elbistan’ımızın içme suyu sorununu, önümüzdeki en az 100 yıl için çözmüş olacağız. Bu projenin toplam maliyeti, KASKİ’nin bir yıllık bütçesine tekabül ediyor. Afşin ve Elbistan’a, böylece 240 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Bu projenin Elbistan’a düşen kısmı 187 milyon TL.

Çevre sorunu da önemli. Elbistan’a yapılacak katı atık entegre tesisi için 130 milyon TL civarında bir proje maliyeti var. Bunun önemli bir kısmı Avrupa Birliği hibesi ile yapılıyor. Bunun uygulanmasına da kısa sürede başlanacak. Atık su arıtma tesisimiz de uygulaması başladı. Bu da yaklaşık 130 milyon TL civarında.”

Elbistan’daki sosyal ve kültürel alanlar için de yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçeye çok amaçlı Millet Konağı projesi hazırladıklarını anlattı.

Başkan Güngör, son olarak, “Elbistan’ımızda ilçe belediyemize büyükşehir belediyesine ait birçok yetkiyi devrettik. Amacımız, ayrımız gayrimizin olmadığını göstermek. Amacımız hizmet gelsin; hemşerilerimizin ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir şekilde giderilsin. Hizmetler için kaynağımız var. Hükümetimizin desteği var. Biz, hepsini yaparız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hepimiz emrinizdeyiz. Bu birlik ve beraberliğimiz oldukça bütün sorunları aşarız. Elbistan’a önümüzdeki 3 yıl içerisinde 527 milyon TL yatırım yapacağız. Su, atık su, katı atık tesisi, yol, sosyal hizmetler için dev bir yatırım. Çok güzel işler yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Güngör’ün konuşmalarının ardından mahalle muhtarları da söz alarak sorun ve taleplerini dile getirdiler.





