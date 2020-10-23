Başkan Güngör: “Elbistan Besi OSB’de 5 bin kişilik istihdam öngörüyoruz”

Başkan Güngör, “Hamdolsun planladığımız bölge için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onayı aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’da kurulması planlanan Besi İhtisas OSB çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Güngör, “Şehrimiz için kalkınma projeleri hazırladığımızı ve bu projelerin üzerinde titizlikle çalıştığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB çalışmaları yaptığımızı daha önce de kamuoyuna açıklamıştık. ÇED sürecini tamamlamıştık. Hamdolsun planladığımız bölge için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onay aldık. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şehrim ve hemşerilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 300 işletmenin yer alacağı OSB’nin 5 bin kişilik yeni istihdam imkanı da sağlayacağını belirten Başkan Güngör, “Belediyemizin proje sahipliğinde, Valiliğimiz ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odamız ortaklığında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla şehrimiz hayvancılık sektörü üretim kapasitesini daha da artıracağız. 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak Besi TDİOSB içerisinde 300 işletme faaliyet gösterecek. 5 bin kişilik istihdam öngörüyoruz. Alan içerisinde yem fabrikası, biyogaz tesisi, mezbaha ve deri işleme tesisleri de yapılacak. Sürdürdüğümüz Besi OSB çalışmalarının bir kez daha şehrimize ve hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.