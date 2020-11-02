Başkan Güngör, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisine evde başlandığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşerilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim” ifadelerini kullandı.
Başkan Güngör, Covid-19’a yakalandı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:43
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