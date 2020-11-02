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Başkan Güngör, Covid-19’a yakalandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Başkan Güngör, Covid-19’a yakalandı
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Başkan Güngör, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tedavisine evde başlandığını belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Halsizlik nedeniyle yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde evde tedavime başlandı. Hemşerilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim” ifadelerini kullandı.


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