Başkan Güngör: “2021’de 595 milyon TL yatırım yapacağız”

Başkan Hayrettin Güngör, “Hizmetin temel ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerimizi kısa, orta ve uzun vadede şekillendiriyoruz. Talepleri ve kaynakları değerlendirerek öncelik sırasına göre yatırım programımız içerisine alıyoruz. Diğer büyükşehirlere kıyasla hemşerilerimiz büyük ölçüde kırsal mahallelerimizde ikamet ediyorlar. Kırsal alandaki yol kanalizasyon ve su ihtiyaçları öncelik sırasına göre kategorize ettik. Yolun medeniyet, suyun hayat olması münasebetiyle önceliklerimizi bu iki hizmet üzerinde yoğunlaştırmaya gayret ediyoruz. Yönetim planımız çerçevesinde sürdürülebilir bir mali program ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru bir mali yapı ve programla görevde olduğumuz süre boyunca şehrimize 2 yılda toplamda 350 milyon TL yatırım yaptık.

Başkan Güngör konuşmasının devamında 2021 Yatırım Planının oluşmasındaki süreçleri, “Hükümetimiz, partimiz, valiliğimiz, büyükşehir belediyesi olarak bizler en yüksek koordinasyonla çalışıyoruz. Pandeminin getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen muhtarlarımız, partimiz, ilçe belediyelerimiz dahil tüm paydaşlarımızla görüş alışverişinde bulunduk, yatırımlardaki öncelik sıramızı şeffaf bir süreçle belirledik. Bu kapsamda 2021 yılında şehrimize inşallah 595 milyon TL yatırım gerçekleştireceğiz” ifadeleriyle değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör demografik dağılıma ve belediye hizmetlerine ilişkin, “Kahramanmaraş 11 ilçesi ve bütün mahalleleri ile Büyükşehirdir. Biz bütün ilçelerimizi merkez ya da kırsal ayırt etmeden kucaklıyor ve hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Her ilçemizin gelişmişlik düzeyi ve hizmet standardı aynı değil. Bunu göz önünde bulundurarak hemşerilerimize fırsat eşitliği sunmaya gayret ediyoruz. İlçelerden bahsederken elbette merkezi göz ardı etmiyoruz” şeklinde konuştu.