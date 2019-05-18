Başkan Güngör: “19 Mayıs Türk Milleti İçin Dönüm Noktasıdır”

Mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk Milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Güngör şu ifadelere yer verdi: “19 Mayıs 1919 Büyük Türk Milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı önemli bir gündür. 19 Mayıs, hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. 19 Mayıs 1919'da canlanan milli ruh, bizlere ilham olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Türkiye'nin en önemli serveti gençlerimizdir, bu süreçte, hiç kuşkusuz, genç nesillere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Genç nesillerimizin dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için devletimiz var gücüyle çalışmaktadır. Genç nesillerimizin, mazimizden aldıkları ilhamla, Türkiye'yi daha da büyütmek, hedeflerine ulaştırmak için özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyor, bu anlamlı günün yüzüncü yıldönümünde hemşehrilerimiz ve büyük Türk Milleti'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum.”