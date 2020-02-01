“O Yunan vekile öğretmek gerek ki, savaş sırasında dahi askerlerine yerdeki Yunan bayrağını kaldırtarak; ‘Bayrağı yerde süründürmesinler. Bu bizim âdetlerimize yakışmaz’ diyen Mustafa Kemal Paşa’nın bayrağıdır o yırtılan bayrak, o bayrak Enver Paşa’nın Edirne’yi hürriyetine kavuşturduğu bayrak, o bayrak ki Fatih’in ordusunun ruhudur ve yine o bayrak Alparslan Türkeş’in gençlere işaret ettiği; ‘Hepiniz Türk bayrağısınız, bayrağı yere düşürmeyin!’ dediği bayraktır. Kıbrıs’ta gazidir o bayrak, Kırım’da, Kerkük’te, Doğu Türkistan’da, Tebriz’de umuttur o bayrak ve biz buna halel getirmeyiz.”
Başkan Gül’den şanlı bayrağımızı yırtan Yunan vekile sert tepki
İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, TolgahanYunanistan’ın ırkçı vekili Loannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.
01 Şubat 2020 Cumartesi 19:02
“O Yunan vekile öğretmek gerek ki, savaş sırasında dahi askerlerine yerdeki Yunan bayrağını kaldırtarak; ‘Bayrağı yerde süründürmesinler. Bu bizim âdetlerimize yakışmaz’ diyen Mustafa Kemal Paşa’nın bayrağıdır o yırtılan bayrak, o bayrak Enver Paşa’nın Edirne’yi hürriyetine kavuşturduğu bayrak, o bayrak ki Fatih’in ordusunun ruhudur ve yine o bayrak Alparslan Türkeş’in gençlere işaret ettiği; ‘Hepiniz Türk bayrağısınız, bayrağı yere düşürmeyin!’ dediği bayraktır. Kıbrıs’ta gazidir o bayrak, Kırım’da, Kerkük’te, Doğu Türkistan’da, Tebriz’de umuttur o bayrak ve biz buna halel getirmeyiz.”