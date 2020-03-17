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Başkan Gül’den Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür ve kongre açıklaması

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, koronavirüsün ülkemize salgın haline dönüşmemesi için gösterdiği büyük çaba ve mücadeleden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Gül’den Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür ve kongre açıklaması
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İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, koronavirüsün ülkemize salgın haline dönüşmemesi için gösterdiği büyük çaba ve mücadeleden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart’ta yapılacak ilçe kongresinin de ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, “Dünyayı ve sonrasında da ülkemizi risk altına alan koronavirüs salgını münasebetiyle bugüne kadarki süreçte samimiyetle mücadele eden Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca Bey özelinde tüm sağlık çalışanlarımıza milletimiz adına teşekkür ederiz. Bu süreçte alınan önlemler kapsamında parti binamızı kapalı tutulmakla birlikte 29 Mart'ta yapacağımız ilçe kongremizi de ileriki bir tarihe ertelediğimizi değerli kamuoyu ve halkımızla paylaşıyoruz, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.


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