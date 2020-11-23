Başkan Gül’den imar planı açıklaması

Söz konusu planla ilgili olarak vatandaşların haklı ve geçerli itirazlarının da planın uygulanması sürecini uzatacağı gerekçesi ile değerlendirilmeye alınmadığını dile getiren Başkan Gül, imar komisyonunda bulunan Millet İttifakı belediye meclis üyelerinin karar şerh düştüklerini söyledi.

Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu’nda görüşülen itirazların Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyları ile reddedildiğini belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, komisyonda bulunan Millet İttifakı belediye meclis üyelerinin, görüşülen dilekçelerin içersinde haklı ve acil olarak çözülmesi gereken talepler olduğundan itirazların kabul edilerek, yapılması düşünülen revizyon imar planına bırakılmadan mağduriyetlerin giderilmesine; söz konusu taleplerin sürecin uzamasına olumsuz bir etkisi olmadığı, sadece itiraza konu parsellerin süresinin uzayacağı ve genel plana herhangi bir etkisi olmayacağından itirazların değerlendirilmesi yönünde kabul oyu verdiklerini dile getirdi.

Başkan Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile Elbistan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı’nın yürürlüğe girdiğini ve inşaat ruhsatlandırmalarına başlandığını memnuniyetle öğrendik. AK Parti iktidarında geçen 7 yıllık sürecin sonucunda imar planlarının tamamlanmış olmasındaki başarıyı kamuoyunun takdirine sunuyoruz! Açıklamada yazan “söz konusu planla ilgili olarak 11 Eylül-11 Ekim tarihleri arasındaki askı sürecinde itirazlar alınmış ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda değerlendirilmiştir” ifadelerinin kamuoyunda oluşan mağduriyetlerin giderilmediği incelenmediği gerçeğini saptırmak için kullanılmıştır. Bu ifadenin doğrusu, “İtirazlar Elbistan Belediyesi komisyonunca incelenmiş Elbistanlı vatandaşların haklı mağduriyetleri incelenmeden bizzat Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyları ile reddedilmiştir” şeklindedir.”