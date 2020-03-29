Başkan Gül’den Elbistan Belediyesi’ne dar gelirli ailelere destek çağrısı

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, koronavirüs salgını kapsamında Elbistan Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara gıda yardımı ve maddi destek verilmesi çağrısında bulundu.

Başkan Gül, başlatılacak bu sosyal sorumluluk hareketine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarının da altını çizdi.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, koronavirüs salgınına karşı evde kal çağrısı yapılan dar gelirli vatandaşların geçim kaygısını öncelik olarak görmek zorunda kaldığını söyledi. Bu gruptaki vatandaşlara, merkezi hükümetten yapılan yardımlara ek olarak yerel idarelerin de destek olmasının önemine değinen Başkan Gül, Elbistan Belediyesi’ne çağrı yaptı.

Elbistan Belediyesi’nin, trafik ışıklarına halk ağzıyla ‘neşgörüyon’ şeklinde yazı yazmasını da ilçe halkını bu zor günlerinde tebessüm etmelerini sağladığı için teşekkür eden Başkan Gül, “Elbistan Belediyesi çok güzel bir uygulamayla toplumumuza evde kal dedi. Trafik ışıklarında duran vatandaşlarımızın ‘neşgörüyon’ yazısını gördüğünde yüzünde gülücükler oluşuyor, öyle ki milletimizin zor zamanlar geçirdiği bugünler de bu tebessüm önemliydi, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediyesi’nin daha önceki dönemlerde de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Gül, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığımızın evde kal çağrısına halkımızdan destek istiyor ve dar gelirli vatandaşlarımızın çağrıya olumlu yanıt verebilmeleri için, Elbistan Belediyesi’nden maddi veya gıda yardımı talep ediyoruz. Sosyal yardıma muhtaç ailelere belediye zaman zaman yardım ediyor bunu biliyor ve bu konuda da haklarını teslim ediyoruz. Yalnız bu aileler bu zor zamanları evlerinde geçiremiyorlar. Asgari şartlarda çocuklarını doyurmaları gerek! Onların da evlerinde rahat zaman geçirebilmeleri için belediyenin en azından seçim zamanında yaptığı sosyal yardımı esirgememesi gerektiğini düşünüyoruz.”

Belediye bütçesini de göz önünde bulundurulduğunda bu yardımların yapılması için borçlanma talebine de olumlu baktıklarını vurgulayan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Bu konuda belediyenin bütçesinin durumunu göz ardı edemeyiz. Öyle ki ‘Kanal Ceyhan projesi’, ‘Bisiklet yolları projesi’ gibi projeler için borçlanma talep eden belediyenin hayati önem taşıyan bu konu için borçlanma talebi olursa bizim Meclis Üyelerimiz tam destek verecektir, bunun sözünü Elbistan kamuoyunda veriyoruz.

Hükümetin yapacağı icraatların dışında yerelde de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünerek bu konuda Elbistan Belediyesi’ne ve Sayın Başkan Mehmet Gürbüz’e çağrı yapıyoruz. Yaptığımız çağrının yanında bu konuda kurulacak bir yapının içinde seve seve mesai harcayacağımızı belirtmekte fayda var. Milletimize geçmiş olsun, bu zor günleri de yine yüce Türk milletinin yenilmez ferasetiyle atlatacağız, biz büyük bir milletiz” ifadelerini kullandı.