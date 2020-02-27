Başkan Gül’den büyükelçi ataması tepkisi

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun'un kararnamesiyle başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, şunları söyledi:

“Son zamanlarda gündemimizi meşgul eden Viyana Büyükelçiliği’ne atanan Ozan Ceyhun meselesinde; her şeyden önce milletimizin devletimize itimadı sarsılmıştır. Devlet yönetmenin idrakini, terazinin kantarının inceliğini bir türlü kavrayamayan AK Parti hükümeti özellikle kendilerini destekleyen milletimiz özelinde yine hayal kırıklığı yaşatmış, maalesef haklı isyanımız da yine bizi şaşırtmamıştır.”

Ceyhun’un, büyükelçi olarak atanmasının yanlış olduğunu ve bu kararı kınadıklarını belirten Başkan Gül, “Ozan Ceyhun, bir faili meçhul cinayetten yargılanmamak için yurtdışına kaçmıştır. Öldürdüm sandığı Mustafa Erol ağabeyimiz ise bizim ölümsüzümüzdür. Öyle ki; Türk milletine, Türk devletine kini yalnızca işlediği cinayetten ibaret olmayan Ozan Ceyhun, Alman Parlamentosu’nda Yeşiller Partisi üyesi olarak sözde Ermeni soykırımı yalanını tekrarlamış, Almanların bu yalanı tanımaları için tasarı sunmuş bir Türk düşmanıdır! Türk devletine hükümet eden iktidarın yetkililerinin bu yapılan yanlıştan bir an önce dönmelerini ve onlara ‘destek’ olanların en azından bu konuda bir reddiye vermelerini umarak, bu atamayı tekrar kınıyoruz” ifadelerini kullandı.