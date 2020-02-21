Başkan Gül, konferans programının iptalini kınadı

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, 22 Şubat günü yapılacağı duyurulan ve gerekli randevuları alınarak ücreti de ödenen konferans programı için salon tahsisi işleminin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce tek taraflı olarak iptal edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm prosedürlerin, konferanstan 1 ay önce yerine getirildiğini belirten Başkan Gül, alınan iptal kararının, birlik ve beraberlikle bağdaşmadığını dile getirdi.

Başkan Gül, şunları söyledi:

“Birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu şu günler de, defaatle dillendirmemize, bu konuda cümle kurmamıza rağmen Türkiye Cumhuriyeti devletine hükümet eden iktidar yönetimi anlamamış olmalı! Anlamamış olmalı diyoruz çünkü öyle olmasını temenni ediyoruz. Anlamadılarsa tekrar ediyoruz; “Türk milletinin birlik beraberliğe ihtiyacı var” Ötekileştirmelerden, yok saymalardan bıktık, usandık yeter artık!

Yaklaşık bir ay öncesinden 22 Şubat Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde İstanbul Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Ümit Özdağ’ın katılımıyla gerçekleşecek olan ‘Türkiye’nin gerçek beka sorunu; Suriyeliler’ adlı konferansımız için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kültür, Spor ve Turizm Dairesi aranmış randevu belirlenmesine, bizzat gidilmiş olmasına ve dahi maddi karşılığı ödenmesine rağmen programa 48 saatten az süre kala Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tek taraflı iptal edilmesini esefle kınıyoruz.”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansın, aynı gün ve saatte farklı bir mekanda gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Gül, “Onlar sanıyorlar ki salon vermeyince susarlar, sinerler bizler iyilik hareketinin cesur neferleriyiz, sinmeyiz, hele hele genel başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin yaşadıklarını hatırlayınca bize susmak zül olur! Elektriği kesildi, telefon ışıkları dedi. Elindeki megafon alındı, bağırırım dedi. Salonlar kapandı, yollara taşarız ama haklı mücadelemizde adım geri durmayız dedi!

Şimdi böyle bir mücadele geleneğine sahip bizleri hâlâ susturmaya çalışıyorlar, susmayacağız! Konferansımızı da aynı gün, aynı saat 22 Şubat Cumartesi, saat:18.30’da Duygu Düğün Salonu’nda yapacağız, tüm halkımız davetlidir” ifadelerini kullandı.