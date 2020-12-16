Başkan Gül: “Karaelbistan ve Çiçek’in imar planları fiyaskodur”

Planlarda okul, park ve yeşil alanların, ticari alana çevrildiğini savunan Başkan Gül, planın Elbistan’da askıya çıkarılmamasıyla rantın gizlenmeye çalışıldığını iddia etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin, söz konusu planı, komisyona sunulmadan askıya çıkardığını belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, meclis üyeleri ile birlikte düzenlediği toplantıda şunları söyledi:

“Çiçek ve Karaelbistan mahallelerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ancak 4 yıl sonra biten imar planı yine aynı sonuçla fiyasko ile askıya çıkmıştır. Yapım sorumluluğu tamamen Büyükşehir Belediyesi’nde olan imar planları bizzat komisyon üyelerimize söz verilmesine rağmen komisyona sunulmadan askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkma süreci de, askıdaki süreci de başlı başına sıkıntılar doğuran bu durumun elbette takipçisi olacağız!”

İmar planlarının gizli kapaklı yapıldığını anlatan Başkan Gül, “Elbistan’ımız için, şehrimizde yaşayan değerli halkımız için elbette sorulacak sorularımız olacak. Çiçek ve Karaelbistan imar planları neden bu kadar gizli yapılmıştır? İmar planlarında okul ve park alanlarının, yeşil alanların ticari alanlara çevrilmesini gizlemek için mi? Elbistan halkı yeni yeni ‘yeşil’ lakaplı haramzadeler tanımak istemiyor! Bu ticari alanlar Elbistan’da askıya çıkmadı, pandemi süreci öngörülmeden Kahramanmaraş’ta askıya çıktı. Bu sürece halkımızın mağduriyeti göz önüne alınarak mecliste itiraz edildi elbet ama AK Parti Belediye anlayışı bütün bunları yok saymakta bir sıkıntı görmedi. Öyle ki; Çiçek ve Karaelbistan imar planları da diğerleri gibi ek hizmet binasında askıya çıkabilirdi, bütün bunları yalnızca iş bilmezlik olarak okumak isterdik ama asıl niyetleri rantı saklamak” ifadelerini kullandı.

Karaelbistan ve Çiçek mahallelerinin planlarında mülkiyet ve imar hakkına zarar veren ciddi hatalar olduğunun altını çizen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, konunun muhataplarına ‘yanlıştan vazgeçin’ çağrısı yaptı.

Başkan Gül, açıklamasını, “Geldiğimiz noktada sorularımız daha da netleşecektir. Bu rant operasyonunun arkasında kimler var! Rant diyoruz çünkü Çiçek ve Karaelbistan imar planlarında mülkiyet hakkına, imar hakkına zarar veren çok ciddi hatalar var. Çiçek Mahallesinde yapılaşmış alanların yaklaşık yüzde 60-70’e varan kısmı imar dışında bırakılmıştır. Buna gerekçe olarak EÜAŞ’ın vermiş olduğu bir görüş referans alınmıştır. EÜAŞ’ın kurum görüşü bu kadar bağlayıcıydı madem Elbistan için neden yok sayıldı? Bütün bunların takipçisi olduk, yeri geldi mecliste itirazlarımızı dillendirdik. Yeri geldi soru önergesi verdik. Geldiğimiz noktada Elbistan halkının hakkını, hukukunu korumak adına kamuoyuna bu bilgileri vermek durumundayız ki muhatapları da bir an önce bu yanlışlardan vazgeçsin!” cümleleri ile tamamladı.







