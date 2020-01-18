Başkan Gül gündemi değerlendirdi, algı operasyonuna dikkati çekti

Denetim komisyonun çalışmasının kişiler üzerinden yapılmayacağının altını çizen Başkan Gül, sosyal medya üzerinden bu konuda algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, “Biz, oradaki paranın düzgün harcanıp harcanmadığına bakıyoruz. Hangi döneme olduğu ile de ilgilenmiyoruz” dedi.

Düzenlediği basın toplantısında 3 ana başlıkla ilgili görüşlerini dile getiren İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, ilk olarak Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün, Candargazi İşhanı’nın yıkılması ile ilgili anket çalışmasını değerlendirdi.

Başkan Gürbüz’ün, planlanan bu çalışmayı halka sormasını desteklediklerini ve önemli bir gelişme olarak gördüklerini belirten Başkan Gül, “Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’ün anket adımını destekliyoruz. Bu bir ilk oldu. Biz, bu tür konuların halka sorulması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle de devam etmesi lazım. Ben yaptım oldu denmemesi gerekiyor. Voleybol takımı ile ilgili olarak yaptığımız açıklama da buna ilişkindi. Bunu sağlamış olduk. Bu anlamda da İYİ Parti olarak gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Yerel ve genel siyasetin birbirini tamamlayan çalışması sonucunda Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin kapatıldığını hatırlatan Başkan Gül, “Hem yerelde hem de genelde yapılan çalışmalar sonucunda termik santralin kapanması ile daha temiz bir hava solumaya başladık. Hem CHP’de Ali Öztunç Bey’in katkıları ve bizim de verdiğimiz desteklerle güzel bir noktaya ulaştık. Bu şekildeki yapıcı siyasetimizi devam ettireceğiz. İnsanları aydınlatmaya özen göstereceğiz” diye konuştu.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, toplantısının ana gündem maddesi olarak üzerinde durduğu denetim mekanizmasıyla ilgili de, “Elbistan Belediyesi’nin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasındaki tüm harcamaları, denetim komisyonu tarafından inceleme altına alındı” bilgisini verdi.

Komisyonun, 2 AK Parti, 2 İYİ Parti ve 1 de MHP’li üyeden oluştuğunu kaydeden Başkan Gül, inceleme sonucunun da şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı.

Başkan Gül, bu konuda da şöyle konuştu:

“Elbistan Belediyesi’nde denetim komisyonu göreve başladı. Denetim komisyonunda 2 tane AK Parti, 2 tane İYİ Parti ve 1 de MHP’nin üyesi bulunuyor. Elbistan Belediyesi’nin 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 arasındaki tüm harcamaları, denetim komisyonu tarafından inceleme altına alındı. İnceleme altına alınan bölümde hem eski hem de yeni belediye başkanımızın harcamaları söz konusu. Ama bu denetimin sadece bir döneme ilişkin yapıldığı yönünde algı oluşturuluyor. Bazı sosyal medya hesaplarında bu konu üzerinde algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Biz, şahıslarla ilgilenmiyoruz. Vatandaşın parası ve milletin parasıyla ilgileniyoruz. Biz, oradaki paranın düzgün harcanıp harcanmadığına bakıyoruz. Hangi döneme olduğu ile de ilgilenmiyoruz. İster önceki döneme isterse de şimdiki döneme ait olsun hata olduğunu görürsek gerekli yasal işlemleri de başlatacağız. Hataları da kamuoyu ile paylaşacağız. Bizim bilgimiz haricinde sosyal medyadaki paylaşımlar asılsızdır. İYİ Parti İlçe Başkanlığımızın vermiş olduğu bilgiler bizim görüşümüz ve duruşumuzdur. Biz bir konuda inceleme yapıyorsak bunu söylemekten de çekinmeyiz. Zaten biz bu partiye gelerek bir cesaret göstermişiz.”



