Başkan Gül, göçün nedenlerini ve çözüm önerilerini sıraladı

Elbistan’ın göç alan ilçe konumundan göç veren şehir haline gelmesinde hava kirliliği ve işsizliğin etken olduğunu belirten Başkan Gül, bu durumun tersine dönmesi için de Elbistan’ın il olması gerektiğini vurguladı.

TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı nüfus rakamlarına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Elbistan’dan göçün sebeplerinin belirlenmesi için sorunun kaynağına inmek gerektiğini söyledi.

EÜAŞ işçilerinin tayini, nüfusun azalmasına neden oldu

İlk olarak Elbistan’dan göçün nedenlerini anlatan Başkan Gül, şöyle konuştu:

“Şehrimizin göç vermesinin birden fazla nedeni var. Bu şehrin yaşayanı olarak bu durum herkes gibi bizi de üzüyor ve bu konuda ne yapabiliriz, nasıl bir fikir geliştirebiliriz çalışmalara başladık. Tabii bir sorunu çözebilmek için öncelikle sorunun kaynağıyla yüzleşmek gerekir, bunun için önce göçün sebeplerini araştırmayla başlayacağız. Yakın zamanda termik santrallerin özelleştirilmesi sonucu göz önünde bulunan ilk ve en güçlü göç oluştu ve yaklaşık bine yakın EÜAŞ işçisi Elbistan’dan göç etmek durumunda kaldı. Aileleriyle birlikte hesap edecek olursak yaklaşık 5 bin kişi şehrimizi terk etti. Bunun sosyo-ekonomik dönüşü şehrimizi derinden yaraladı. Bu işçilerin ortalama bir maaş aldığını hesaplarsak şehrimizden yuvarlak hesapla 5 milyon sıcak para girişi eksilmiş oldu ve bu esnafımıza yansıdı. Esnafa yansıması sonucu kepenk kapatan çok şükür ki az sayıda esnafımız şehri terk etti. Yani bir göç başka göçler doğurdu!”

İşsizlik, gençlerimizi gurbete mahkum bırakıyor

İşsizliğin özellikle genç nüfusu şehir dışına yönlendirdiğini belirten Başkan Gül, “Diğer bir sebepse işsizlik. Özellikle gençlerimiz burada ortalama bir iş bulamadığı için soluğu şehir dışında alıyor. Çok kötü şartlarda şantiye ortamlarında çalışmak için adeta birbirleriyle yarışan Elbistanlı gençler şehrimizde istihdam sağlansa memleketlerini terk etmeyecekler ama maalesef, tabiri caizse, “Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım?” türküsünü söylemek zorunda kalıyorlar. Bu durumun da yine birçok nedeni var. Elbistanlı işadamlarımızın elini taşın altına koyup burada istihdam sağlayacak işlere girişmemesi veya altyapısının oluşturulmaması sonucu girişememesi en belirgin sonuç. Bu konuda biz elimizi taşın altına koyup ne yapabiliriz tartışmaya açtık” dedi.

Hava kirliliği en önemli sebeplerden biri

Hava kirliliğinin de ilçeden göçü tetikleyen en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Bir diğer ve yine gözle görünür sebep; hava kirliliği. Şehrimizin etrafı dağlarla çevrili olmasından dolayı içerideki kirli hava sirkülasyon yapmıyor. Filtresiz termik santrallerin bacalardan çıkan zehir, doğalgazın her yere verilmemesi ve belediyemizin kontrol etmemesi sonucu kalorifer ve soba bacalarından duman, toz bulutları gibi kirliliklerle boğuşuyoruz. Bu ciddi hava kirliliğinin, insan sağlığını ve yaşamını kötü yönde etkilemesiyle göç eden azımsanamayacak seviyede insanımız var. Bu sebepten göç edebilenlerin dışında gerek ekonomik şartlar, gerekse sosyolojik durumlardan burayı terk edemeyen ama bir her kulvarda göçten söz eden insanımız neredeyse göç edenlerin iki katı. Göçün diğer sebeplerden mütevellit daha az sebep olmasına rağmen konuşulması gereken bir etkeni de şehrimizde sosyal ve kültürel faaliyetlerin zayıflığı, neredeyse yokluğu” ifadelerini kullandı.

Elbistan üniversiteyi hak ediyor

Şehrin her anlamda ileri gitmesi için Elbistan’ın il olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Gül, ilçeye açılacak üniversitenin de bu konuda katkısının büyük olacağına değindi.

‘Şehrimiz kuşkusuz bir üniversiteyi hak ediyor’ diyen Başkan Gül, “4 yıllık tercih edilen bir fakültenin şehrimize kazandırılması hem sosyal ve kültürel etkinlikleri artıracak, hem de şehrimize pozitif göç sağlayacaktır. Bir üniversite kurulması sonucu şehrimizin genç nüfusu çoğalacak, esnafımızın iş gücü artacak ve şehrimize sosyo-ekonomik güç katacaktır. Bu konuda hükümetin ve devletimizin yetkililerinin atacağı her olumlu adımda yanlarında olacağımızı gururla deklare ediyoruz.

Elbistan il olursa sorunlar çözülür

Ve bütün bu sebeplerin neredeyse tek bir yapılacak işle yok olacağını düşünüyor, kamuoyuna bildiriyoruz. O da Elbistan’ın il olması.

Şehrimizin kaynaklarıyla, coğrafi konumuyla, nüfusuyla, yüzölçümüyle il olmayı hak ettiğini neredeyse tüm Türkiye biliyor. Tüm Türkiye diyoruz, çünkü ne zaman yeni il konusu ülkemizde gündem olsa Elbistan’ın adı ön sıralarda yer alıyor. Hakkımızın alındığı takdirde yine şehrimizin pozitif göç alacağını söylemekte fayda var. Öyle ki il olduğumuzu düşünürsek yukarıda saydığımız göç nedenlerinin hemen hepsi ortadan kalkacak, hem hemşerilerimiz şehrimizi terk etmeyecek, hem de oluşacak yeni devlet kadrolarıyla şehrimize yeni bir göç dalgası olacak. Yıllardır süregelen hayalimizi yeniden tekrar edip, dillendirmekten onur duyarak; Elbistan il olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.