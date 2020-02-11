Başkan Gül: “Felaketler üzerinden siyaset yapılmamalı”

Art arda gelen şehit haberleri, deprem ve çığ felaketinin acı bir travmaya neden olduğunu belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılı ne yazık ki bizleri derin acılara sürüklemiştir. İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucu 8 askerimizi şehit vermemiz gerçekten bizi derinden üzmüştür. Elazığ ve Malatya da yaşanan deprem sonucu birçok vatandaşımızın can vermesi milletimizde acı bir travma yaşatmıştır. Sonrasında yaşanan uçak kazası ve Van’da yaşanan çığ felaketi gerçekten hiç yaşanmasını istemediğimiz felaketlerdi. Yaşanan bu felaketlerden dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Karşı karşıya kaldığımız felaketlerin ardından tüm Türkiye’nin yekvücut olarak yaraları sarmak için gösterdiği çabanın önemine değinen Başkan Gül, “Yaşanan felaketler tüm vatandaşlarımızı üzerken sonrasındaki birlik beraberlik görüntüsü gerçekten çok kıymetlidir. Tüm Türkiye’nin tek vücut olması ve yaraları sarmak için bir araya gelmesi bizler için teselli olmuştur. Felaketler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine inanmaktayız. Şunu söylemek isterim ki alınacak önlem ve tedbirlerle yaşanan bu felaketler kaderimiz olmasın istiyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Yine gözyaşları arasında toprağa verdiğimiz şehit Ceyhun Taş kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ailesine de sabırlar vermesini diliyoruz. Bu vatan onlara çok şey borçludur. Şehidimizin getirildiği esnada her gün duyduğumuz siren seslerini yüreklerimiz bir kez daha dağladı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen halkımıza umutlu ve mutlu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.