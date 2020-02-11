banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gül: “Felaketler üzerinden siyaset yapılmamalı”

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, ülkemizi derinden yaralayan bir dizi acı olayların yaşandığı bugünlerde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Felaketler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine inanmaktayız” dedi.

Başkan Gül: “Felaketler üzerinden siyaset yapılmamalı”
Balik Dunyasi Reklam

Art arda gelen şehit haberleri, deprem ve çığ felaketinin acı bir travmaya neden olduğunu belirten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, “Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılı ne yazık ki bizleri derin acılara sürüklemiştir. İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucu 8 askerimizi şehit vermemiz gerçekten bizi derinden üzmüştür. Elazığ ve Malatya da yaşanan deprem sonucu birçok vatandaşımızın can vermesi milletimizde acı bir travma yaşatmıştır. Sonrasında yaşanan uçak kazası ve Van’da yaşanan çığ felaketi gerçekten hiç yaşanmasını istemediğimiz felaketlerdi. Yaşanan bu felaketlerden dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Karşı karşıya kaldığımız felaketlerin ardından tüm Türkiye’nin yekvücut olarak yaraları sarmak için gösterdiği çabanın önemine değinen Başkan Gül, “Yaşanan felaketler tüm vatandaşlarımızı üzerken sonrasındaki birlik beraberlik görüntüsü gerçekten çok kıymetlidir. Tüm Türkiye’nin tek vücut olması ve yaraları sarmak için bir araya gelmesi bizler için teselli olmuştur. Felaketler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine inanmaktayız. Şunu söylemek isterim ki alınacak önlem ve tedbirlerle yaşanan bu felaketler kaderimiz olmasın istiyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Yine gözyaşları arasında toprağa verdiğimiz şehit Ceyhun Taş kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ailesine de sabırlar vermesini diliyoruz.  Bu vatan onlara çok şey borçludur. Şehidimizin getirildiği esnada her gün duyduğumuz siren seslerini yüreklerimiz bir kez daha dağladı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen halkımıza umutlu ve mutlu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Başkan Gül:“FelaketlerüzerindenSiyasetYapılmamalı”
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 20 saat önce

Başkan doğru söylüyorsun da birileri her sıkıştığında eski Türkiye yeni Türkiye karşılaştırması yapmadan duramıyor..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Eski muhtar 18 saat önce

Bir muhalefet partisi olarak verdiğiniz bu birlik mesajları yanan yüreklerimize su serpiyor. İnşaAllah bu ülkeyi idare edenlerde her konuda üzerlerine düşeni yaparlar ve bu millet huzura kavuşur.

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner129