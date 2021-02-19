Başkan Gül'den partisiyle ilgili açıklamalara sert cevap

İYİ Parti'nin, memleket menfaatini kendisine düstur edindiğini belirten İlçe Başkanı Hüseyin Gül, "Bu partinin her ferdi bu şehir için çalışmakta ve emek vermektedir. Ne para ne güç ne rant bizi sizler gibi kendine ram edemez" dedi.

Partisinin Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'le ilgili olarak yapılan açıklamalar üzerinden beyanlarına devam eden Başkan Gül, şunları söyledi:

"İmar yolsuzlukları ile ilgili tek cümlesi olmayanlar birilerine yamanmak amacıyla popülist cümlelerle bizi tahkir etmeye çalışıyor. Biliyoruz ki kurulan cümlelerin bile sahibi kendisi değil çünkü o kadar çapı olmadığının da farkındayız. Ama şunu iyi biliniz ki; biz Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyiz."

Başkan Gül, "Biz, rızkımızı da Allah'tan biliriz. Sizin alışık olduğunuz gibi kula kulluğu bizde bulamazsınız. Siz kimsiniz ki insanların ekmeğini elinizde sanarsınız. Bizler vatan millet sevdalısı arkadaşlarımızın her daim yanındayız ve ekmeğimizi taştan çıkaran insanlarız. Bu sebeple sizin gibi firavunlara avuç açan kula kul olanların bizi anlamasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak partisinin terör örgütleriyle bir bağı olduğuna yönelik eleştirisine cevap veren İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, "Biz her zaman Türk devletinin Türk milletinin yanındaydık şimdi de ve Allah ömür verdikçe Türk devletinin Türk milletinin yanında olacağız.

Yavuz Ağıralioğlu Başkanımızın cümleleriyle:

"Bizi vatansızlarla bizi bayrak düşmanlarıyla, bizi Allahsızlarla, bizi devlet millet düşmanlarıyla aynı cümlede zikredemezsiniz. Alnımınız ortasından kaşınmak sayarız" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, partisinin Belediye Meclis Üyesi Taylan Özgür Çetin'le ilgili olarak yapılan açıklamalara cevap verdi.