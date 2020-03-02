banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Gül: “Bu hassas dönemde iç siyaset konuşulmamalı”

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde, iç siyasetle ve yerel sorunlara ilişkin açıklama yapılmasını onaylamadıklarını söyledi.

Başkan Gül: “Bu hassas dönemde iç siyaset konuşulmamalı”
Balik Dunyasi Reklam
banner43

‘İç siyaseti kenara atmış, gerekeni yapmakla meşgulüz’ diyen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Ülkemiz siyasetinde yüz yıllardır zor durumlar da birlik mesajlarıyla yüzleşiriz! Bu mesajlar kimi zaman samimi, kimi zaman gayri samimi olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Geldiğimiz son durumda ülkemizin siyasi figürleri yine aynı mesajları veriyor. Biz de o kervandayız ve mesajımızın arkasında iç siyaseti kenara atmış, gerekeni yapmakla meşgulüz. Partimizin sözcüsü, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na gazeteciler iç siyasetle ilgili soru sorduklarında, sözcümüz Ağıralioğlu bu soruya bugünler de cevap vermekten ar ederiz demiştir! Biz Elbistan gibi bir ilçenin yönetimi olarak bugünlerde basına servis etmekten vazgeçtiğimiz eleştirilerimiz var. Muhalefet partisi konumunda olan bir partinin sözcüsü siyaset konuşmayacağız diyor, ilçe başkanı ve yönetimi eleştirilerini erteliyor ama devletin başı Cumhurbaşkanımız maalesef bizleri de boşa çıkarırcasına, turizmden, muhalefetten, ekonomiden bahsediyor!” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımıza siyasi feraset diliyoruz ki; milletimizin en çok ona ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı bizleri boşa çıkarsa da, biz konumlandığımız yeri koruyacak, devletimiz ve ordumuzun arkasında topyekûn duracağız! Şehitlerimizi toprağa verdik. Yyüce Allah’tan acılı ailelerine sabır, şehitlerimize rahmet niyaz ediyoruz. Ordumuzun mücadelesinde yiğit bahadırlarımıza güç diliyoruz, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ne mutlu Türk’üm diyene!” şeklinde konuştu.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.