Başkan Gül: “Bu hassas dönemde iç siyaset konuşulmamalı”

‘İç siyaseti kenara atmış, gerekeni yapmakla meşgulüz’ diyen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, Ülkemiz siyasetinde yüz yıllardır zor durumlar da birlik mesajlarıyla yüzleşiriz! Bu mesajlar kimi zaman samimi, kimi zaman gayri samimi olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Geldiğimiz son durumda ülkemizin siyasi figürleri yine aynı mesajları veriyor. Biz de o kervandayız ve mesajımızın arkasında iç siyaseti kenara atmış, gerekeni yapmakla meşgulüz. Partimizin sözcüsü, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’na gazeteciler iç siyasetle ilgili soru sorduklarında, sözcümüz Ağıralioğlu bu soruya bugünler de cevap vermekten ar ederiz demiştir! Biz Elbistan gibi bir ilçenin yönetimi olarak bugünlerde basına servis etmekten vazgeçtiğimiz eleştirilerimiz var. Muhalefet partisi konumunda olan bir partinin sözcüsü siyaset konuşmayacağız diyor, ilçe başkanı ve yönetimi eleştirilerini erteliyor ama devletin başı Cumhurbaşkanımız maalesef bizleri de boşa çıkarırcasına, turizmden, muhalefetten, ekonomiden bahsediyor!” ifadelerini kullandı.

Başkan Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımıza siyasi feraset diliyoruz ki; milletimizin en çok ona ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı bizleri boşa çıkarsa da, biz konumlandığımız yeri koruyacak, devletimiz ve ordumuzun arkasında topyekûn duracağız! Şehitlerimizi toprağa verdik. Yyüce Allah’tan acılı ailelerine sabır, şehitlerimize rahmet niyaz ediyoruz. Ordumuzun mücadelesinde yiğit bahadırlarımıza güç diliyoruz, Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ne mutlu Türk’üm diyene!” şeklinde konuştu.