Başkan Gül, “30 Ağustos kutlamalarını iptal etmek vicdana sığmaz”

Başkan Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kutlama programlarının iptal edildiği yönündeki tartışmalara değindi.

30 Ağustos’un, Türk milletinin Anadolu üzerinden dünyaya var oluş mesajını verdiği gün olduğunu dile getiren İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül, şunları söyledi:

26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 851. yılında 26 Ağustos 1922’de Sakarya’dan belirdi Şarışın Kurt ve Türkleri Anadolu’ya getiren Alparslan’ı anımsatırcasına ‘gitmiyoruz’ dedi! Bütün bunları göz önünde bulundurarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını koronavirüs bahanesiyle iptal etmek vicdana sığar iş değildir. Hem de aynı yıl 15 Temmuz kutlamaları kesintisiz yapılmışken! Ve dahası Yunanistan ile aranda gerginlik varsa 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı misliyle gösterişli kutlamalısın. Kutlamıyorsan, meselenin ciddiyetinin farkında değilsin demektir ki Türk Devleti ciddiyetle yönetilir, lütfen!

Hükümet yetkililerinin aldıkları bu yanlış karardan vazgeçmelerini ümit ederek 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan hazretleri ve silah arkadaşlarını, yine 26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos’ta kesin Türk zaferiyle sonuçlanan savaşa komuta eden yüce Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”