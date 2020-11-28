Başkan Görgel’e ‘Elbistan lahanası’ ile ziyaret

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz ve yönetim kurulu üyeleri, 7 Kasım’da gerçekleştirilen kongre ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı seçilen Fırat Görgel’i ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ında yer aldığı ziyarette İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim Kültür Derneği Basın Sözcüsü Yahya Marangoz, dernek faaliyetleri ve İğde Mahallesinde yaşanan eksiklikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan dernek sözcüsü Yahya Marangoz, “AK Parti İl Başkanlığı’na seçilen Sayın Fırat Görgel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Dernek faaliyetlerimizle ilgili bilgiler aktardık. Kendisine ilçemize has olan ‘Elbistan lahanası’ hediye ettik. Elbistan lahanasının, Türkiye’de eşi ve benzerinin bulunmadığını anlattık. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın İmran Kılıç’a da mahallemizin sorunlarını ilettik. Özellikle internet altyapısının ve sağlık ocağı ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Kendisi de bizlere bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağının sözünü verdi” şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





