Başkan General’den yeni işyeri açan esnaflara ziyaret

Başkan General, açılan her iş yerinin kent ekonomisine sunacağı katkıya dikkat çekerek, istihdam boyutunun da ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, esnaflık hayatına yeni başlayan işyeri sahipleri ile bir araya geldi. Esnaflarla hasbıhal eden Başkan General, kooperatif olarak her zaman yanlarında olduğunun vurgusunu yaptı.

Esnafların, Elbistan ekonomisi için can damarı olduğunu belirten Başkan General, “Kapımız, sizlere olduğu gibi tüm esnaflara açık” dedi.

2021 yılının ilk 3 ayını değerlendiren Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, esnaf ve sanatkarımızı destekleme adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her birini ailemizin ferdi olarak gördüğümüz esnaflarımıza, pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları aşmaları adına destek olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bilindiği gibi pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında esnaflarımız geliyor. Devletin sunduğu taksit erteleme ve yapılandırma gibi imkanların yanı sıra kooperatifimiz kefaletiyle düşük faizli kredi kullanıp finansman sorununu çözmek isteyen esnafımızın yanında olduk. Esnafımızın kepenkleri inmesin diye 2021 yılının ilk 3 ayını da oldukça yoğun geçirdik. 3 aylık dönemde 175 esnafımıza toplamda 15 milyon 650 bin TL kredi imkanı sunduk. Esnaflarımızın derdine derman olduysak bu bizim için en büyük sevinç kaynağıdır” şeklinde konuştu.