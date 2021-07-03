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Başkan General’den oy kullanacak esnaflara kimlik hatırlatması

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve başkan adayı Cuma General, 5 Temmuz’da yapılacak olağan genel kurulda oy kullanacak esnaflara kimlik hatırlatmasında bulundu.

Başkan General’den oy kullanacak esnaflara kimlik hatırlatması
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Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli olağan genel kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Karaelbistan Mahallesi’ndeki Prestij Düğün Salonu’nda yapılacak olağan genel kurulla ilgili olarak açıklama yapan Başkan ve başkan adayı Cuma General, üye kartı eline ulaşmayan esnafların kimlikleri ile oy kullanabileceklerini söyledi.

Tüm esnafları, 5 Temmuz Pazartesi günü yapılacak olağan kongreye davet eden Başkan ve başkan adayı Cuma General, “Esnafımızla biriz, esnafımızla güçlüyüz sloganı ile gerçekleştireceğimiz kongremize tüm esnaflarımızı davet ediyoruz. Kooperatif ortağı olduğuna dair kimlik kartları ellerine ulaşmayan esnaflarımız, nüfus cüzdanları ile oy kullanabileceklerdir. Genel kurulumuzun, esnaflarımıza ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

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Başkan Generalden Oy Kullanacak Esnaflara Kimlik Hatırlatması