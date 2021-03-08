Başkan General’den kadın esnaflara Kadınlar Günü jesti

Kadın esnaflara gül hediye eden Başkan General, “Kentimiz ekonomisine güç katan kadın esnaflarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, ilçedeki kadın esnafları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Ziyarette kadın esnafların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan General, ilçedeki kadın esnaf sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kadın esnafların hem aile hem de kent ekonomisine katkı sunmak için birçok sektörde yer aldığını belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Kadın esnaflarımız, azimleri ve kararlılıkları ile herkese örnek oluyor” şeklinde konuştu.

Başkan General, “İlçemizde farklı sektörlerde kadın esnaflarımızı görebiliyoruz. Kimi aile bütçesine katkıda bulunmak, kimi çocuklarını daha iyi şartlarda büyütmek, kimi ekonomik ve sosyal özgürlüğünü elde etmek için iş yaşamında mücadele veriyor. Biz de kooperatif olarak girişimci kadın esnaflarımıza destek olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kooperatifimizin kapısı, tüm esnaflarımıza olduğu gibi kadın esnaflarımıza açık. Kadın esnaflarımızın hem işlerini büyütmeleri hem de ayakta kalabilmeleri adına önemli desteklerde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Yatırım kredileri alan kadın esnaflarımız var. Hem evlerinde çocuklarına annelik yapıyorlar hem de ‘kadınlar yapamaz’ denilen sektörlerde zorlukları omuzlayarak kent ekonomimize destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Başka General, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışkan ve vefakar kadın esnaflarımızın misafiri olduk. Bizlere gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Kimi kendi el emeği ürünlerini satıyor, kimi ise dışarıdan aldığı ürünleri satarak ticari hayatta yer alıyor. Onların isteği bizim için daha öncelikli. Bundan sonra da kadın esnaflarımızın sorunlarının çözümü için çalacakları ilk kapı olmaya devam edeceğiz. Başta kadın esnaflarımız olmak üzere tüm kadınların bu anlamlı gününü tebrik ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Kadın esnaflar da bu anlamlı günde hatırlanmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General’e teşekkür ettiler.



