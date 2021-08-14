Başkan General’den gecikmedeki taksitler için yasal takip uyarısı

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, gecikmedeki kredi taksitlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

2 yıldır süren Covid-19 salgını kapsamında devletin esnaflara kredi taksitleri için erteleme imkanı tanıdığını hatırlatan Başkan General, bu düzenlemelerin de 30 Haziran itibariyle sona erdiğini dile getirdi.

Kooperatif kefaletiyle çektikleri kredi taksitlerini geciktirseler de ödeme azminde olan esnaflar için tüm kolaylığın sağlandığını vurgulayan Başkan General, “Bilindiği gibi salgından zarar gören esnaflarımızın kooperatifimiz kefaletiyle kullandıkları krediler için taksit erteleme imkanı tanınmıştı. Bu süre zarfında, ertelemeden faydalanmak isteyen ortaklarımız için gerekli çalışmaları geciktirmeden yapmaya özen gösterdik. 30 Haziran itibariyle bu ertelemelerle ilgili düzenlemeler sona erdi. Üye ortaklarımızın da ertelenen taksitlerini vadesinde ödemeleri gerekiyor. Ancak bazı üyelerimiz ödeme noktasında girişimde bulunmadı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, bu durumdaki üyeler için son seçenek olan icra işlemlerine başlanması yönünde genelge göndermeye başladı” dedi.

Bu durumdaki ortaklardan kısa süre içinde ödeme yapmalarını isteyen Başkan General, “Üyelerimizin yasal takip ya da icra işlemleri ile karşı karşıya kalmalarını asla istemeyiz. Bu tür durumlarda kredi sicili de bozulduğu için esnaflarımız yeniden kredi kullanma imkanını da zora sokmuş oluyor. İcra işlemlerinde temerrüt faizi uygulandığı için esnafımızın borç yükü de artıyor. Bunun üzerine kredi sicilinin bozulması önümüzdeki dönemdeki nakit ihtiyacının da kooperatifimiz aracılığı ile karşılanmasında sorun çıkarıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin bu yöndeki kararlarını uygulamaya geçirmek zorundayız. Bu durumdaki üyelerimizden biran önce ödemelerini gerçekleştirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.