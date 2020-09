Başkan General’den Ahilik Haftası" mesajı

Ahilik geleneği ve teşkilatının, yarenlik, dostluk ve birliğin simgesi olduğunu belirten Başkan General, “Kendinden çok başkalarını düşünen, en az kendisi kadar başkalarının da hak ve hukuklarını kollayan bir insan modeli ortaya koyan Ahiliği, tam da bu noktada her zamankinden daha çok anlamaya mecburuz” dedi.

‘Ahilik esnaf ve sanatkarlık kültürünün temelidir’ diyen Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, şöyle devam etti:

“Ahilik teşkilatı 13. yüzyıldan bu yana sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan bir oluşumdur. ‘Elini, sofranı, kapını açık; gözünü, dilini, belini bağlı tut’ diyen Ahi Evran tarafından temeli atılan bu oluşum, Anadolu’da ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi toplumsal değerleri ön plana çıkarmış, haksız rekabeti de önlemiştir. Ahilik yüzyıllarca Anadolu topraklarında egemen olmuş, insan merkezli bir yönetim anlayışını benimseyerek, bireylerin mutluluğu ve toplumun düzeni için var olmuştur.

Sonuç olarak ahiliği tarihte o çağların şartları içinde uygulanan kurallar çerçevesinde değerlendirip tarihin derinliklerinde bırakmak yerine, ahiliğin tüm olumlu söylemleri ve uygulamaları ile günümüze ışık tutması gerektiğini, her devlete ve her sisteme, her çağda vereceği daha çok mesajlar olduğunu düşünüyoruz. Yıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilçemizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkârlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Ahilik haftasının, başta esnaflarımız olmak üzere Elbistan’ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum. Tüm esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Ahilik Haftasını kutluyorum.”