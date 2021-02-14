Başkan General seçim çalışmalarına başladı

Esnafları kapı kapı dolaşan Başkan General, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaf odaklı bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini söyledi.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, yeni dönem seçim çalışmalarına, esnaf ziyaretleri ile başladı.

Yaklaşık 1 yıldır pandemi süreci nedeniyle finansman sıkıntısı çeken esnafın çözüm ortağı olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan General, ziyaretlerinde de bu konuda sunulan imkan ve borç yapılandırma süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Başkan General, 2020 yılı içerisinde toplam 81 milyon TL olan kredi plasmanının, 15 Şubat 2021 tarihi itibarı ile 86 milyon 500 bin TL’ye yükseltildiği anlatarak, 1 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arası 70 kooperatif ortağına 6 milyon 458 bin TL kredi desteğinde bulunduklarını söyledi.

Erteleme kapsamında ise 235 kooperatif ortağının 6 milyon 500 bin TL’lik kredi taksitlerinin ertelendiğini kaydeden Başkan General, uzun vadeli 3 adet yeni sıfır araç ve 2 yeni işyeri kredi başvurusunun değerlendirilmesi için Halkbank Bölge Müdürlüğü ile devamlı irtibat halinde olduklarını hatırlattı.

Başkan General, işletme kredisi başvuru yapan ortakların başvurularının 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren kooperatif tarafından internet aracılığı ile yapılarak işlemlerinin Halkbank tarafından 3 iş günü içinde sonuçlandırıldığını da sözlerine ekledi.

Oldukça yoğun geçen bir dönemin ardından seçim takviminin işlediğini ifade eden Başkan General, “Kooperatifimizin kongre süreci başladı. Bugüne kadar, hizmetlerimizin odağına esnafı alarak hizmet etme gayreti içerisinde görev yaptık. En büyük önceliğimiz esnaflarımızın burayı kendi evleri gibi görmesini sağlamak oldu. Ekonomimizin temel taşı olan üyelerimizle omuz omuza vererek, onların işlerini büyütmeleri ya da sıkıntılarını gidermek için ihtiyaç duydukları finansmanı en kısa sürede temin etmeye çalıştık. Hiçbir şekilde ayrım yapmadan tüm esnaflarımızın kooperatif imkanlarından yararlanması için seferber olduk. Şimdi de esnaf ve sanatkarımızın teveccühü ile bu görevi devam ettirmek için tekrar aday oldum” dedi.

Bu süreçte sözü esnafın söyleyeceğini hatırlatan Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de zorlu bir dönemden geçiyor. Esnafımız da bu zorluklarla boğuşan kesimlerin başında geliyor. Bu süreçte esnafımızın nefes alması ve sorunlarını çözme noktasında sunulan tüm imkanlarından maksimum şekilde faydalanmasını sağlamaya çalıştık. Mesai mevhumu gözetmeksizin elimizden gelenin en iyisini yapmaya özen gösterdik. Artık söz sırası esnafımıza geliyor. Bu güne kadar esnaflarımızdan aldığımız gücü yine onlar için kullanacağız. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak esnaflarımızla birlikte yol yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.



